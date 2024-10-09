https://ria.ru/20241009/pikasso-1977248683.html

СМИ: пропалестинские активисты наклеили на работу Пикассо фото из Газы

СМИ: пропалестинские активисты наклеили на работу Пикассо фото из Газы - РИА Новости, 09.10.2024

СМИ: пропалестинские активисты наклеили на работу Пикассо фото из Газы

Пропалестинские активисты наклеили на работу Пабло Пикассо, размещенную в лондонской Национальной галерее, фотографию, сделанную в секторе Газа, сообщает в... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:48

2024-10-09T16:48

2024-10-09T16:48

в мире

пабло пикассо

происшествия

лондон

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пропалестинские активисты наклеили на работу Пабло Пикассо, размещенную в лондонской Национальной галерее, фотографию, сделанную в секторе Газа, сообщает в среду газета Daily Mail. "Сторонники движения Youth Demand (активистское движение, выступающее против действий Израиля в секторе Газа) наклеили фотографию матери и ребенка из сектора Газа на творение Пикассо в Национальной галерее", - говорится в материале издания. Как уточняет газета, двое активистов наклеили фотографию на защитное стекло картины Пикассо "Мать и дитя", а затем вылили на пол красную краску. На фотографии, сделанной палестинским журналистом в секторе Газа, изображены плачущая женщина, прижимающая к себе раненого ребенка, пишет издание. Представитель Национальной галереи заявил, что ни одна из картин в зале не пострадала, но подтвердил, что в настоящее время зал закрыт для посещения, говорится в материале. Активисты задержаны. Один из них - 23-летний работник Национальной службы здравоохранения из Лондона, другой - 21-летний студент факультета политологии и международных отношений израильского происхождения, отмечает издание. Ранее в сентябре экоактивисты движения Just Stop Oil облили супом две картины Ван Гога из цикла "Подсолнухи" в Национальной галерее в знак протеста против добычи нефти и газа. В пресс-службе галереи сообщили РИА Новости, что картины не были повреждены.

https://ria.ru/20240930/kartina-1975619814.html

https://rsport.ria.ru/20240806/messi-1964458373.html

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