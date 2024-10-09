Рейтинг@Mail.ru
СМИ: пропалестинские активисты наклеили на работу Пикассо фото из Газы - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/pikasso-1977248683.html
СМИ: пропалестинские активисты наклеили на работу Пикассо фото из Газы
СМИ: пропалестинские активисты наклеили на работу Пикассо фото из Газы - РИА Новости, 09.10.2024
СМИ: пропалестинские активисты наклеили на работу Пикассо фото из Газы
Пропалестинские активисты наклеили на работу Пабло Пикассо, размещенную в лондонской Национальной галерее, фотографию, сделанную в секторе Газа, сообщает в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:48
2024-10-09T16:48
в мире
пабло пикассо
происшествия
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977248186_0:0:1012:569_1920x0_80_0_0_2fa701539bd0ebc0e284f0eec9c0f24d.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пропалестинские активисты наклеили на работу Пабло Пикассо, размещенную в лондонской Национальной галерее, фотографию, сделанную в секторе Газа, сообщает в среду газета Daily Mail. "Сторонники движения Youth Demand (активистское движение, выступающее против действий Израиля в секторе Газа) наклеили фотографию матери и ребенка из сектора Газа на творение Пикассо в Национальной галерее", - говорится в материале издания. Как уточняет газета, двое активистов наклеили фотографию на защитное стекло картины Пикассо "Мать и дитя", а затем вылили на пол красную краску. На фотографии, сделанной палестинским журналистом в секторе Газа, изображены плачущая женщина, прижимающая к себе раненого ребенка, пишет издание. Представитель Национальной галереи заявил, что ни одна из картин в зале не пострадала, но подтвердил, что в настоящее время зал закрыт для посещения, говорится в материале. Активисты задержаны. Один из них - 23-летний работник Национальной службы здравоохранения из Лондона, другой - 21-летний студент факультета политологии и международных отношений израильского происхождения, отмечает издание. Ранее в сентябре экоактивисты движения Just Stop Oil облили супом две картины Ван Гога из цикла "Подсолнухи" в Национальной галерее в знак протеста против добычи нефти и газа. В пресс-службе галереи сообщили РИА Новости, что картины не были повреждены.
https://ria.ru/20240930/kartina-1975619814.html
https://rsport.ria.ru/20240806/messi-1964458373.html
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977248186_0:0:760:569_1920x0_80_0_0_0817c3a0fd44e536fda547c5044cea09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пабло пикассо, происшествия, лондон
В мире, Пабло Пикассо, Происшествия, Лондон
СМИ: пропалестинские активисты наклеили на работу Пикассо фото из Газы

Daily Mail: активисты в Лондоне наклеили на работу Пикассо фотографию из Газы

© Фото : Youth DemandАктивисты Youth Demand наклеили на работу Пабло Пикассо, размещенную в лондонской Национальной галерее, фотографию, сделанную в секторе Газа
Активисты Youth Demand наклеили на работу Пабло Пикассо, размещенную в лондонской Национальной галерее, фотографию, сделанную в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : Youth Demand
Активисты Youth Demand наклеили на работу Пабло Пикассо, размещенную в лондонской Национальной галерее, фотографию, сделанную в секторе Газа
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пропалестинские активисты наклеили на работу Пабло Пикассо, размещенную в лондонской Национальной галерее, фотографию, сделанную в секторе Газа, сообщает в среду газета Daily Mail.
"Сторонники движения Youth Demand (активистское движение, выступающее против действий Израиля в секторе Газа) наклеили фотографию матери и ребенка из сектора Газа на творение Пикассо в Национальной галерее", - говорится в материале издания.
Новое крыло Национальной галереи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Экоактивисты, облившие супом картины Ван Гога, не признали вину
30 сентября, 22:11
Как уточняет газета, двое активистов наклеили фотографию на защитное стекло картины Пикассо "Мать и дитя", а затем вылили на пол красную краску.
На фотографии, сделанной палестинским журналистом в секторе Газа, изображены плачущая женщина, прижимающая к себе раненого ребенка, пишет издание. Представитель Национальной галереи заявил, что ни одна из картин в зале не пострадала, но подтвердил, что в настоящее время зал закрыт для посещения, говорится в материале.
Активисты задержаны. Один из них - 23-летний работник Национальной службы здравоохранения из Лондона, другой - 21-летний студент факультета политологии и международных отношений израильского происхождения, отмечает издание.
Ранее в сентябре экоактивисты движения Just Stop Oil облили супом две картины Ван Гога из цикла "Подсолнухи" в Национальной галерее в знак протеста против добычи нефти и газа. В пресс-службе галереи сообщили РИА Новости, что картины не были повреждены.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Климатические активисты облили краской фасад виллы Месси
6 августа, 16:10
 
В миреПабло ПикассоПроисшествияЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала