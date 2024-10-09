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Песков назвал оскорбления в адрес Путина частью американской культуры - РИА Новости, 09.10.2024
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14:29 09.10.2024 (обновлено: 14:40 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/peskov-1977201819.html
Песков назвал оскорбления в адрес Путина частью американской культуры
Песков назвал оскорбления в адрес Путина частью американской культуры - РИА Новости, 09.10.2024
Песков назвал оскорбления в адрес Путина частью американской культуры
Оскорбительный лексикон в адрес президента России Владимира Путина со стороны властей США стал неотъемлемой частью американской политической культуры, это... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:29
2024-10-09T14:40
сша
life
владимир путин
россия
в мире
дмитрий песков
камала харрис
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Оскорбительный лексикон в адрес президента России Владимира Путина со стороны властей США стал неотъемлемой частью американской политической культуры, это вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обрушилась с критикой на своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа из-за данных, которые приводятся в книге журналиста Боба Вудворда "Война", при этом она опустилась до оскорблений в адрес российского президента. Критикуя Трампа за то, что он якобы контактировал с Путиным, Харрис назвала президента РФ "диктатором-убийцей"."По всей видимости, такой лексикон является сейчас частью политической культуры американского истеблишмента. Здесь можно только выразить сожаление", - сказал Песков изданию Life, добавив, что американским представителям не хватает "внутреннего чувства такта".Кроме того, пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Путин "никогда не опускался до использования оскорбительной риторики в адрес кого бы то ни было, даже в адрес руководителей недружественных государств".
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сша, life, владимир путин, россия, в мире, дмитрий песков, камала харрис
США, Life, Владимир Путин, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Камала Харрис
Песков назвал оскорбления в адрес Путина частью американской культуры

Песков назвал оскорбительный лексикон в адрес Путина частью культуры США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Оскорбительный лексикон в адрес президента России Владимира Путина со стороны властей США стал неотъемлемой частью американской политической культуры, это вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обрушилась с критикой на своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа из-за данных, которые приводятся в книге журналиста Боба Вудворда "Война", при этом она опустилась до оскорблений в адрес российского президента. Критикуя Трампа за то, что он якобы контактировал с Путиным, Харрис назвала президента РФ "диктатором-убийцей".
"По всей видимости, такой лексикон является сейчас частью политической культуры американского истеблишмента. Здесь можно только выразить сожаление", - сказал Песков изданию Life, добавив, что американским представителям не хватает "внутреннего чувства такта".
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Путин "никогда не опускался до использования оскорбительной риторики в адрес кого бы то ни было, даже в адрес руководителей недружественных государств".
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Харрис оскорбила Орбана, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына, назвав их убийцами
Вчера, 13:59
 
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