https://ria.ru/20241009/peskov-1977201819.html

Песков назвал оскорбления в адрес Путина частью американской культуры

Песков назвал оскорбления в адрес Путина частью американской культуры - РИА Новости, 09.10.2024

Песков назвал оскорбления в адрес Путина частью американской культуры

Оскорбительный лексикон в адрес президента России Владимира Путина со стороны властей США стал неотъемлемой частью американской политической культуры, это... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:29

2024-10-09T14:29

2024-10-09T14:40

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владимир путин

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дмитрий песков

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Оскорбительный лексикон в адрес президента России Владимира Путина со стороны властей США стал неотъемлемой частью американской политической культуры, это вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обрушилась с критикой на своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа из-за данных, которые приводятся в книге журналиста Боба Вудворда "Война", при этом она опустилась до оскорблений в адрес российского президента. Критикуя Трампа за то, что он якобы контактировал с Путиным, Харрис назвала президента РФ "диктатором-убийцей"."По всей видимости, такой лексикон является сейчас частью политической культуры американского истеблишмента. Здесь можно только выразить сожаление", - сказал Песков изданию Life, добавив, что американским представителям не хватает "внутреннего чувства такта".Кроме того, пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Путин "никогда не опускался до использования оскорбительной риторики в адрес кого бы то ни было, даже в адрес руководителей недружественных государств".

https://ria.ru/20241009/kharris-1977191519.html

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сша, life, владимир путин, россия, в мире, дмитрий песков, камала харрис