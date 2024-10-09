https://ria.ru/20241009/peskov-1977087786.html
Песков ответил на вопрос, знает ли Путин о квадроберах
Песков ответил на вопрос, знает ли Путин о квадроберах - РИА Новости, 09.10.2024
Песков ответил на вопрос, знает ли Путин о квадроберах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду в комментарии РИА Новости, что российский лидер Владимир Путин не знает о квадроберах, отметив, что РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T07:20
2024-10-09T07:20
2024-10-09T08:49
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду в комментарии РИА Новости, что российский лидер Владимир Путин не знает о квадроберах, отметив, что преувеличивать популярность этого движения не стоит. "Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность", - сказал Песков. Квадробинг - направление среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Так, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках. Движение вызвало дискуссию в стране как среди общественности, так и среди парламентариев и политиков. Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с коллегой из Армении Араратом Мирзояном квадроберов во время ожидания переговоров лидеров РФ и Армении в Кремле.
https://ria.ru/20241009/kvadrobery-1977083804.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос, знает ли Путин о квадроберах
Песков надеется, что Путин не знает о квадроберах
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду в комментарии РИА Новости, что российский лидер Владимир Путин не знает о квадроберах, отметив, что преувеличивать популярность этого движения не стоит.
"Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность", - сказал Песков.
Квадробинг - направление среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Так, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках. Движение вызвало дискуссию в стране как среди общественности, так и среди парламентариев и политиков.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
обсудил с коллегой из Армении Араратом Мирзояном
квадроберов во время ожидания переговоров лидеров РФ и Армении в Кремле.