Рейтинг@Mail.ru
США не снимут ограничения на удары вглубь России, заявил Пентагон - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:48 09.10.2024 (обновлено: 21:59 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/pentagon-1977299282.html
США не снимут ограничения на удары вглубь России, заявил Пентагон
США не снимут ограничения на удары вглубь России, заявил Пентагон - РИА Новости, 09.10.2024
США не снимут ограничения на удары вглубь России, заявил Пентагон
США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации, заявила в среду высокопоставленная представительница... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T21:48
2024-10-09T21:59
специальная военная операция на украине
сша
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации, заявила в среду высокопоставленная представительница министерства обороны США."Мы не поменяли свою позицию в этом", - сообщила она журналистам на спецбрифинге о ситуации на Украине.Представительница Пентагона уточнила, что США увидят угрозу эскалации украинского конфликта в том случае, если пересмотрят собственную политику в этом вопросе.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20241008/berbok-1976883664.html
https://ria.ru/20241008/grushko-1976876829.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, дмитрий песков, нато, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Украина, В мире
США не снимут ограничения на удары вглубь России, заявил Пентагон

Пентагон: США не снимут ограничения на удары вглубь РФ из-за угрозы эскалации

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации, заявила в среду высокопоставленная представительница министерства обороны США.
"Мы не поменяли свою позицию в этом", - сообщила она журналистам на спецбрифинге о ситуации на Украине.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
В Госдуме прокомментировали заявление Бербок об ударах вглубь России
8 октября, 08:59
Представительница Пентагона уточнила, что США увидят угрозу эскалации украинского конфликта в том случае, если пересмотрят собственную политику в этом вопросе.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
В МИД рассказали о последствиях разрешения Киеву бить вглубь России
8 октября, 07:11
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала