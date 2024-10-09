https://ria.ru/20241009/pentagon-1977299282.html
США не снимут ограничения на удары вглубь России, заявил Пентагон
США не снимут ограничения на удары вглубь России, заявил Пентагон - РИА Новости, 09.10.2024
США не снимут ограничения на удары вглубь России, заявил Пентагон
США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации, заявила в среду высокопоставленная представительница... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T21:48
2024-10-09T21:48
2024-10-09T21:59
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации, заявила в среду высокопоставленная представительница министерства обороны США."Мы не поменяли свою позицию в этом", - сообщила она журналистам на спецбрифинге о ситуации на Украине.Представительница Пентагона уточнила, что США увидят угрозу эскалации украинского конфликта в том случае, если пересмотрят собственную политику в этом вопросе.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Украина, В мире
США не снимут ограничения на удары вглубь России, заявил Пентагон
Пентагон: США не снимут ограничения на удары вглубь РФ из-за угрозы эскалации