https://ria.ru/20241009/pentagon-1977299282.html

США не снимут ограничения на удары вглубь России, заявил Пентагон

США не снимут ограничения на удары вглубь России, заявил Пентагон - РИА Новости, 09.10.2024

США не снимут ограничения на удары вглубь России, заявил Пентагон

США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации, заявила в среду высокопоставленная представительница... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T21:48

2024-10-09T21:48

2024-10-09T21:59

специальная военная операция на украине

сша

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

россия

владимир путин

дмитрий песков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации, заявила в среду высокопоставленная представительница министерства обороны США."Мы не поменяли свою позицию в этом", - сообщила она журналистам на спецбрифинге о ситуации на Украине.Представительница Пентагона уточнила, что США увидят угрозу эскалации украинского конфликта в том случае, если пересмотрят собственную политику в этом вопросе.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20241008/berbok-1976883664.html

https://ria.ru/20241008/grushko-1976876829.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, дмитрий песков, нато, украина, в мире