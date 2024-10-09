https://ria.ru/20241009/park-1977074348.html
На Кубани в центре станицы обновили парк по нацпроекту
На Кубани в центре станицы обновили парк по нацпроекту - РИА Новости, 09.10.2024
На Кубани в центре станицы обновили парк по нацпроекту
Парк в центре станицы Новомалороссийской Выселковского района Краснодарского края обновили на площади 1,8 гектара по нацпроекту "Жилье и городская среда",... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T00:00
2024-10-09T00:00
2024-10-09T00:00
краснодарский край
выселковский район
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897810411_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_fb046d4fbba0e8a532425a1220478e8a.jpg
КРАСНОДАР, 8 окт — РИА Новости. Парк в центре станицы Новомалороссийской Выселковского района Краснодарского края обновили на площади 1,8 гектара по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "На участке площадью 1,8 гектара работы по обустройству зеленой зоны проводились с апреля месяца. Сегодня в парке имени Александра Ермоленко, названном в честь ветерана труда и инициатора восстановления старого парка, работы выполнены в полном объеме. На пешеходных дорожках уложили тротуарную плитку, установили бордюры, обновили покрытия и обустроили площадку для автомобильного транспорта. Все запланированные работы выполнены в срок", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. Парк в центре станицы Новомалороссийской Выселковского района обновили по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, общественную территорию благоустроили в том числе и за счет краевого бюджета.
https://ria.ru/20241008/intensiv-1977073871.html
выселковский район
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897810411_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed9243bcc111f2dae2abcd01b21e0ccc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выселковский район, краснодарский край
Краснодарский край, Выселковский район, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 8 окт — РИА Новости. Парк в центре станицы Новомалороссийской Выселковского района Краснодарского края обновили на площади 1,8 гектара по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
"На участке площадью 1,8 гектара работы по обустройству зеленой зоны проводились с апреля месяца. Сегодня в парке имени Александра Ермоленко, названном в честь ветерана труда и инициатора восстановления старого парка, работы выполнены в полном объеме. На пешеходных дорожках уложили тротуарную плитку, установили бордюры, обновили покрытия и обустроили площадку для автомобильного транспорта. Все запланированные работы выполнены в срок", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника.
Парк в центре станицы Новомалороссийской Выселковского района обновили по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, общественную территорию благоустроили в том числе и за счет краевого бюджета.