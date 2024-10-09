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На Кубани в центре станицы обновили парк по нацпроекту - РИА Новости, 09.10.2024
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Краснодарский край
 
00:00 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/park-1977074348.html
На Кубани в центре станицы обновили парк по нацпроекту
На Кубани в центре станицы обновили парк по нацпроекту - РИА Новости, 09.10.2024
На Кубани в центре станицы обновили парк по нацпроекту
Парк в центре станицы Новомалороссийской Выселковского района Краснодарского края обновили на площади 1,8 гектара по нацпроекту "Жилье и городская среда",... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T00:00
2024-10-09T00:00
краснодарский край
выселковский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 8 окт — РИА Новости. Парк в центре станицы Новомалороссийской Выселковского района Краснодарского края обновили на площади 1,8 гектара по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "На участке площадью 1,8 гектара работы по обустройству зеленой зоны проводились с апреля месяца. Сегодня в парке имени Александра Ермоленко, названном в честь ветерана труда и инициатора восстановления старого парка, работы выполнены в полном объеме. На пешеходных дорожках уложили тротуарную плитку, установили бордюры, обновили покрытия и обустроили площадку для автомобильного транспорта. Все запланированные работы выполнены в срок", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. Парк в центре станицы Новомалороссийской Выселковского района обновили по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, общественную территорию благоустроили в том числе и за счет краевого бюджета.
https://ria.ru/20241008/intensiv-1977073871.html
выселковский район
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выселковский район, краснодарский край
Краснодарский край, Выселковский район, Краснодарский край

На Кубани в центре станицы обновили парк по нацпроекту

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПарк отдыха в Краснодарском крае
Парк отдыха в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Парк отдыха в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 8 окт — РИА Новости. Парк в центре станицы Новомалороссийской Выселковского района Краснодарского края обновили на площади 1,8 гектара по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
"На участке площадью 1,8 гектара работы по обустройству зеленой зоны проводились с апреля месяца. Сегодня в парке имени Александра Ермоленко, названном в честь ветерана труда и инициатора восстановления старого парка, работы выполнены в полном объеме. На пешеходных дорожках уложили тротуарную плитку, установили бордюры, обновили покрытия и обустроили площадку для автомобильного транспорта. Все запланированные работы выполнены в срок", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника.
Парк в центре станицы Новомалороссийской Выселковского района обновили по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, общественную территорию благоустроили в том числе и за счет краевого бюджета.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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Краснодарский крайВыселковский районКраснодарский край
 
 
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