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Крупнейшая выставка косметики и парфюмерии InterCHARM открылась в Москве - РИА Новости, 09.10.2024
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01:26 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/parfyumeriya-1977077223.html
Крупнейшая выставка косметики и парфюмерии InterCHARM открылась в Москве
Крупнейшая выставка косметики и парфюмерии InterCHARM открылась в Москве - РИА Новости, 09.10.2024
Крупнейшая выставка косметики и парфюмерии InterCHARM открылась в Москве
31-я Международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM начала свою работу в Москве, в ее работе принимают участие более 1400 представителей из... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T01:26
2024-10-09T01:26
москва
россия
косметика
парфюмерия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. 31-я Международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM начала свою работу в Москве, в ее работе принимают участие более 1400 представителей из 20 стран мира, сообщают организаторы выставки. Нынешняя выставка - крупнейшая в своей истории, как отмечают ее организаторы, за последние 2 года отечественная парфюмерно-косметическая отрасль совершила качественный скачок в своем развитии. Так, число российских брендов за последние 2 года выросло минимум вдвое, а доля отечественных товаров на рынке превысила 40%. При этом, по данным организаторов выставки, потребление косметики в России в 2023 году в натуральном выражении выросло на 19%. На выставке представлены все направления отрасли красоты: от эстетики и косметологии до нутрициологии и БАДов, больше половины участников – это российские производители и поставщики, в том числе "Арнест", "Гельтек", Natura Siberica, Mixit, Synergetic, The Act, "Краснополянская косметика" и другие. В рамках деловой программы выставки запланированы, в частности, конференции "Косметика в России" 9 октября, "Как создать бьюти-бренд" 10 октября, "Натуральная и не только: косметика в новых высококонкурентных условиях" 11 октября, а также круглый стол по маркировке косметической продукции и бытовой химии.
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москва, россия, косметика, парфюмерия
Москва, Россия, косметика, Парфюмерия

Крупнейшая выставка косметики и парфюмерии InterCHARM открылась в Москве

© Фото : Пресс-служба ДИПП Выставка InterCHARM
Выставка InterCHARM - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Выставка InterCHARM. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. 31-я Международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM начала свою работу в Москве, в ее работе принимают участие более 1400 представителей из 20 стран мира, сообщают организаторы выставки.
Нынешняя выставка - крупнейшая в своей истории, как отмечают ее организаторы, за последние 2 года отечественная парфюмерно-косметическая отрасль совершила качественный скачок в своем развитии. Так, число российских брендов за последние 2 года выросло минимум вдвое, а доля отечественных товаров на рынке превысила 40%. При этом, по данным организаторов выставки, потребление косметики в России в 2023 году в натуральном выражении выросло на 19%.
На выставке представлены все направления отрасли красоты: от эстетики и косметологии до нутрициологии и БАДов, больше половины участников – это российские производители и поставщики, в том числе "Арнест", "Гельтек", Natura Siberica, Mixit, Synergetic, The Act, "Краснополянская косметика" и другие.
В рамках деловой программы выставки запланированы, в частности, конференции "Косметика в России" 9 октября, "Как создать бьюти-бренд" 10 октября, "Натуральная и не только: косметика в новых высококонкурентных условиях" 11 октября, а также круглый стол по маркировке косметической продукции и бытовой химии.
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МоскваРоссиякосметикаПарфюмерия
 
 
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