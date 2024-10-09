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Бывший учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан
Бывший учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан - РИА Новости, 09.10.2024
Бывший учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан
Бывший школьный учитель из Чечни Мансур Жабраилов извинился за оскорбление христиан, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале чеченской... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:07
2024-10-09T16:07
2024-10-09T16:10
религия
россия
ислам
республика дагестан
грозный
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ГРОЗНЫЙ, 9 окт - РИА Новости. Бывший школьный учитель из Чечни Мансур Жабраилов извинился за оскорбление христиан, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный". Ранее министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщал, что Жабраилов, оскорблявший в социальных сетях христиан, уволен, а также задержан правоохранительными органами в Чечне, в отношении него проводятся следственные действия. "Я сейчас осознаю, что был неправ не только с точки зрения закона, но и с точки зрения религии. Отвечая тем людям, которые недобросовестно вели полемику против моей религии, оскорбляли... забылся, что этим мог оскорблять и тех людей, которые к этому не причастны. <…> В нашей республике недопустимо оскорбление религии или принижение тех или иных лиц, которые исповедуют ту или иную религию. Приношу свои извинения перед православными христианами нашей страны, которых задели мои слова, и в первую очередь религия ислам запрещает нам оскорблять чужие религии", - говорит Жабраилов на видео. По его словам, он также готов понести полную ответственность за свои слова и высказывания в рамках закона РФ.
https://ria.ru/20240717/krest-1960296927.html
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Извинения бывшего учителя из Чечни Мансура Жабраилова за оскорбление христиан
Бывший школьный учитель из Чечни Мансур Жабраилов извинился за оскорбление христиан. Видео опубликовано в Telegram-канале чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный".
2024-10-09T16:07
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, ислам, республика дагестан, грозный
Религия, Россия, Ислам, Республика Дагестан, Грозный
Бывший учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан
Бывший учитель из Чечни Жабраилов опубликовал извинение за оскорбление христиан
ГРОЗНЫЙ, 9 окт - РИА Новости. Бывший школьный учитель из Чечни Мансур Жабраилов извинился за оскорбление христиан, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный".
Ранее министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщал, что Жабраилов, оскорблявший в социальных сетях христиан, уволен, а также задержан правоохранительными органами в Чечне, в отношении него проводятся следственные действия.
"Я сейчас осознаю, что был неправ не только с точки зрения закона, но и с точки зрения религии. Отвечая тем людям, которые недобросовестно вели полемику против моей религии, оскорбляли... забылся, что этим мог оскорблять и тех людей, которые к этому не причастны. <…> В нашей республике недопустимо оскорбление религии или принижение тех или иных лиц, которые исповедуют ту или иную религию. Приношу свои извинения перед православными христианами нашей страны, которых задели мои слова, и в первую очередь религия ислам запрещает нам оскорблять чужие религии", - говорит Жабраилов на видео.
По его словам, он также готов понести полную ответственность за свои слова и высказывания в рамках закона РФ
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