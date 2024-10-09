https://ria.ru/20241009/oskorblenie-1977235212.html

Бывший учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан

Бывший учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан - РИА Новости, 09.10.2024

Бывший учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан

Бывший школьный учитель из Чечни Мансур Жабраилов извинился за оскорбление христиан, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале чеченской... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:07

2024-10-09T16:07

2024-10-09T16:10

религия

россия

ислам

республика дагестан

грозный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977234835_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce2a553a4fe4ed81f3af0a0c69eb2805.jpg

ГРОЗНЫЙ, 9 окт - РИА Новости. Бывший школьный учитель из Чечни Мансур Жабраилов извинился за оскорбление христиан, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный". Ранее министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщал, что Жабраилов, оскорблявший в социальных сетях христиан, уволен, а также задержан правоохранительными органами в Чечне, в отношении него проводятся следственные действия. "Я сейчас осознаю, что был неправ не только с точки зрения закона, но и с точки зрения религии. Отвечая тем людям, которые недобросовестно вели полемику против моей религии, оскорбляли... забылся, что этим мог оскорблять и тех людей, которые к этому не причастны. <…> В нашей республике недопустимо оскорбление религии или принижение тех или иных лиц, которые исповедуют ту или иную религию. Приношу свои извинения перед православными христианами нашей страны, которых задели мои слова, и в первую очередь религия ислам запрещает нам оскорблять чужие религии", - говорит Жабраилов на видео. По его словам, он также готов понести полную ответственность за свои слова и высказывания в рамках закона РФ.

https://ria.ru/20240717/krest-1960296927.html

https://ria.ru/20240913/kazakhstan-1972438425.html

россия

грозный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Извинения бывшего учителя из Чечни Мансура Жабраилова за оскорбление христиан Бывший школьный учитель из Чечни Мансур Жабраилов извинился за оскорбление христиан. Видео опубликовано в Telegram-канале чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный". 2024-10-09T16:07 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ислам, республика дагестан, грозный