https://ria.ru/20241009/orenburzhe-1977227460.html
Оренбуржье и предприятия сельхозмашиностроения будут сотрудничать
Оренбуржье и предприятия сельхозмашиностроения будут сотрудничать - РИА Новости, 09.10.2024
Оренбуржье и предприятия сельхозмашиностроения будут сотрудничать
По поручению губернатора Дениса Паслера делегация Оренбургской области работает в Москве на "Агросалоне", там были подписали соглашения с предприятиями... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:33
2024-10-09T15:33
2024-10-09T15:33
оренбургская область
денис паслер
москва
сергей балыкин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977225071_189:467:3000:2048_1920x0_80_0_0_d131182c5347b6a82a1b61652340443a.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. По поручению губернатора Дениса Паслера делегация Оренбургской области работает в Москве на "Агросалоне", там были подписали соглашения с предприятиями сельхозмашиностроения о предоставлении особых условий оренбургским аграриям, сообщает пресс-служба регионального правительства. Оренбургскую делегацию возглавляет первый вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей Балыкин. В ее состав также вошли руководители сельхозпредприятий, фермеры, представители компаний, реализующих сельхозтехнику, в том числе в лизинг, специалисты Минсельхоза региона. В рамках работы "Агросалона" между правительством Оренбургской области и предприятиями сельхозмашиностроения подписаны соглашения о сотрудничестве. "Наши аграрии, несмотря на сложные погодные условия, успешно завершают сельскохозяйственный сезон. Мы ежегодно обновляем парк техники, в регионе действуют меры поддержки сельхозтоваропроизводителей. Этому сектору экономики традиционно уделяется особое внимание, ведь от него зависит продовольственная безопасность страны. Оренбургская область – богатый край, у нас есть все ресурсы и настоящие профессионалы, чтобы с успехом продолжать работу в данном направлении", – сказал Паслер, его слова приводит пресс-служба. Первый вице-губернатор Сергей Балыкин и гендиректор ОАО "Минский тракторный завод" Сергей Авраменко подписали соглашение о поставке в регион в течение года 450 тракторов с максимальной скидкой до 3%. Также подписано соглашение с Петербургским тракторным заводом, согласно которому оренбургским сельхозтоваропроизводителям в 2025 году будет поставлено до 130 тракторов со скидкой 5% от стоимости. Еще одно соглашение о сотрудничестве подписано между правительством Оренбургской области и ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш". Согласно документу, завод поставит в Оренбуржье в 2025 году тракторы со скидкой до 10%.
https://ria.ru/20241009/orenburzhe-1977218493.html
https://ria.ru/20241009/orenburg-1977177019.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977225071_508:421:2678:2048_1920x0_80_0_0_16e22da313084435a4f41e2ef2274b7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, москва, сергей балыкин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Оренбургская область, Денис Паслер, Москва, Сергей Балыкин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. По поручению губернатора Дениса Паслера делегация Оренбургской области работает в Москве на "Агросалоне", там были подписали соглашения с предприятиями сельхозмашиностроения о предоставлении особых условий оренбургским аграриям, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Оренбургскую делегацию возглавляет первый вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей Балыкин
. В ее состав также вошли руководители сельхозпредприятий, фермеры, представители компаний, реализующих сельхозтехнику, в том числе в лизинг, специалисты Минсельхоза
региона.
В рамках работы "Агросалона" между правительством Оренбургской области и предприятиями сельхозмашиностроения подписаны соглашения о сотрудничестве.
"Наши аграрии, несмотря на сложные погодные условия, успешно завершают сельскохозяйственный сезон. Мы ежегодно обновляем парк техники, в регионе действуют меры поддержки сельхозтоваропроизводителей. Этому сектору экономики традиционно уделяется особое внимание, ведь от него зависит продовольственная безопасность страны. Оренбургская область – богатый край, у нас есть все ресурсы и настоящие профессионалы, чтобы с успехом продолжать работу в данном направлении", – сказал Паслер, его слова приводит пресс-служба.
Первый вице-губернатор Сергей Балыкин и гендиректор ОАО "Минский тракторный завод" Сергей Авраменко подписали соглашение о поставке в регион в течение года 450 тракторов с максимальной скидкой до 3%.
Также подписано соглашение с Петербургским тракторным заводом, согласно которому оренбургским сельхозтоваропроизводителям в 2025 году будет поставлено до 130 тракторов со скидкой 5% от стоимости.
Еще одно соглашение о сотрудничестве подписано между правительством Оренбургской области и ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш". Согласно документу, завод поставит в Оренбуржье в 2025 году тракторы со скидкой до 10%.