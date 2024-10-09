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Оренбуржье и предприятия сельхозмашиностроения будут сотрудничать - РИА Новости, 09.10.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
15:33 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/orenburzhe-1977227460.html
Оренбуржье и предприятия сельхозмашиностроения будут сотрудничать
Оренбуржье и предприятия сельхозмашиностроения будут сотрудничать - РИА Новости, 09.10.2024
Оренбуржье и предприятия сельхозмашиностроения будут сотрудничать
По поручению губернатора Дениса Паслера делегация Оренбургской области работает в Москве на "Агросалоне", там были подписали соглашения с предприятиями... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:33
2024-10-09T15:33
оренбургская область
денис паслер
москва
сергей балыкин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. По поручению губернатора Дениса Паслера делегация Оренбургской области работает в Москве на "Агросалоне", там были подписали соглашения с предприятиями сельхозмашиностроения о предоставлении особых условий оренбургским аграриям, сообщает пресс-служба регионального правительства. Оренбургскую делегацию возглавляет первый вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей Балыкин. В ее состав также вошли руководители сельхозпредприятий, фермеры, представители компаний, реализующих сельхозтехнику, в том числе в лизинг, специалисты Минсельхоза региона. В рамках работы "Агросалона" между правительством Оренбургской области и предприятиями сельхозмашиностроения подписаны соглашения о сотрудничестве. "Наши аграрии, несмотря на сложные погодные условия, успешно завершают сельскохозяйственный сезон. Мы ежегодно обновляем парк техники, в регионе действуют меры поддержки сельхозтоваропроизводителей. Этому сектору экономики традиционно уделяется особое внимание, ведь от него зависит продовольственная безопасность страны. Оренбургская область – богатый край, у нас есть все ресурсы и настоящие профессионалы, чтобы с успехом продолжать работу в данном направлении", – сказал Паслер, его слова приводит пресс-служба. Первый вице-губернатор Сергей Балыкин и гендиректор ОАО "Минский тракторный завод" Сергей Авраменко подписали соглашение о поставке в регион в течение года 450 тракторов с максимальной скидкой до 3%. Также подписано соглашение с Петербургским тракторным заводом, согласно которому оренбургским сельхозтоваропроизводителям в 2025 году будет поставлено до 130 тракторов со скидкой 5% от стоимости. Еще одно соглашение о сотрудничестве подписано между правительством Оренбургской области и ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш". Согласно документу, завод поставит в Оренбуржье в 2025 году тракторы со скидкой до 10%.
https://ria.ru/20241009/orenburzhe-1977218493.html
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денис паслер, москва, сергей балыкин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Оренбургская область, Денис Паслер, Москва, Сергей Балыкин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)

Оренбуржье и предприятия сельхозмашиностроения будут сотрудничать

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВыставка сельскохозяйственной техники "Агросалон" в Москве
Выставка сельскохозяйственной техники Агросалон в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Выставка сельскохозяйственной техники "Агросалон" в Москве
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. По поручению губернатора Дениса Паслера делегация Оренбургской области работает в Москве на "Агросалоне", там были подписали соглашения с предприятиями сельхозмашиностроения о предоставлении особых условий оренбургским аграриям, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Оренбургскую делегацию возглавляет первый вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей Балыкин. В ее состав также вошли руководители сельхозпредприятий, фермеры, представители компаний, реализующих сельхозтехнику, в том числе в лизинг, специалисты Минсельхоза региона.
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В рамках работы "Агросалона" между правительством Оренбургской области и предприятиями сельхозмашиностроения подписаны соглашения о сотрудничестве.
"Наши аграрии, несмотря на сложные погодные условия, успешно завершают сельскохозяйственный сезон. Мы ежегодно обновляем парк техники, в регионе действуют меры поддержки сельхозтоваропроизводителей. Этому сектору экономики традиционно уделяется особое внимание, ведь от него зависит продовольственная безопасность страны. Оренбургская область – богатый край, у нас есть все ресурсы и настоящие профессионалы, чтобы с успехом продолжать работу в данном направлении", – сказал Паслер, его слова приводит пресс-служба.
Первый вице-губернатор Сергей Балыкин и гендиректор ОАО "Минский тракторный завод" Сергей Авраменко подписали соглашение о поставке в регион в течение года 450 тракторов с максимальной скидкой до 3%.
Также подписано соглашение с Петербургским тракторным заводом, согласно которому оренбургским сельхозтоваропроизводителям в 2025 году будет поставлено до 130 тракторов со скидкой 5% от стоимости.
Еще одно соглашение о сотрудничестве подписано между правительством Оренбургской области и ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш". Согласно документу, завод поставит в Оренбуржье в 2025 году тракторы со скидкой до 10%.
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Оренбургская областьДенис ПаслерМоскваСергей БалыкинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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