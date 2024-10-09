https://ria.ru/20241009/orenburzhe-1977227460.html

Оренбуржье и предприятия сельхозмашиностроения будут сотрудничать

Оренбуржье и предприятия сельхозмашиностроения будут сотрудничать - РИА Новости, 09.10.2024

Оренбуржье и предприятия сельхозмашиностроения будут сотрудничать

По поручению губернатора Дениса Паслера делегация Оренбургской области работает в Москве на "Агросалоне", там были подписали соглашения с предприятиями... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:33

2024-10-09T15:33

2024-10-09T15:33

оренбургская область

денис паслер

москва

сергей балыкин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. По поручению губернатора Дениса Паслера делегация Оренбургской области работает в Москве на "Агросалоне", там были подписали соглашения с предприятиями сельхозмашиностроения о предоставлении особых условий оренбургским аграриям, сообщает пресс-служба регионального правительства. Оренбургскую делегацию возглавляет первый вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей Балыкин. В ее состав также вошли руководители сельхозпредприятий, фермеры, представители компаний, реализующих сельхозтехнику, в том числе в лизинг, специалисты Минсельхоза региона. В рамках работы "Агросалона" между правительством Оренбургской области и предприятиями сельхозмашиностроения подписаны соглашения о сотрудничестве. "Наши аграрии, несмотря на сложные погодные условия, успешно завершают сельскохозяйственный сезон. Мы ежегодно обновляем парк техники, в регионе действуют меры поддержки сельхозтоваропроизводителей. Этому сектору экономики традиционно уделяется особое внимание, ведь от него зависит продовольственная безопасность страны. Оренбургская область – богатый край, у нас есть все ресурсы и настоящие профессионалы, чтобы с успехом продолжать работу в данном направлении", – сказал Паслер, его слова приводит пресс-служба. Первый вице-губернатор Сергей Балыкин и гендиректор ОАО "Минский тракторный завод" Сергей Авраменко подписали соглашение о поставке в регион в течение года 450 тракторов с максимальной скидкой до 3%. Также подписано соглашение с Петербургским тракторным заводом, согласно которому оренбургским сельхозтоваропроизводителям в 2025 году будет поставлено до 130 тракторов со скидкой 5% от стоимости. Еще одно соглашение о сотрудничестве подписано между правительством Оренбургской области и ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш". Согласно документу, завод поставит в Оренбуржье в 2025 году тракторы со скидкой до 10%.

https://ria.ru/20241009/orenburzhe-1977218493.html

https://ria.ru/20241009/orenburg-1977177019.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, москва, сергей балыкин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)