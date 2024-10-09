https://ria.ru/20241009/orban-1977152829.html

Орбан рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей для ЕС

Орбан рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей для ЕС - РИА Новости, 09.10.2024

Орбан рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей для ЕС

Отказ от российских энергоресурсов привел к падению производства в Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, представляя в Европарламенте программу... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T12:20

2024-10-09T12:20

2024-10-09T13:33

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БУДАПЕШТ, 9 окт — РИА Новости. Отказ от российских энергоресурсов привел к падению производства в Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, представляя в Европарламенте программу венгерского председательства в ЕС, трансляцию вел телеканал HirTV."Вследствие отказа от российской энергии Евросоюз лишился значительного роста ВВП, при этом значительные финансовые ресурсы пришлось перераспределить на энергетические субсидии и строительство инфраструктуры, необходимой для импорта СПГ", — сказал политик.По его данным, половина европейских компаний считают стоимость энергии основным препятствием для инвестиций. В энергоемких отраслях, важных для экономики ЕС, производство упало на 10-15%.Орбан призвал отказаться от иллюзий, что зеленый переход станет решением проблемы. По его словам, доля ископаемого топлива, "в соответствии со всеми исследованиями, не изменится значительно до 2030 года".На этом фоне Венгрия предлагает принять пакт о конкурентоспособности ЕС, которая заметно снижается в последние десятилетия, продолжил премьер."Экономический рост ЕС на протяжении последних двух десятилетий был стабильно медленнее, чем в США и Китае. Производительность ЕС растет медленнее, чем у его конкурентов. Наша доля в мировой торговле снижается. Компании ЕС столкнулись с тем, что цены на электроэнергию в два-три раза выше, чем в США. Цены на природный газ здесь в четыре-пять раз выше", — отметил Орбан.В начале этого года венгерский премьер отмечал, что если раньше Будапешт видел в Евросоюзе залог своего благополучия, то сейчас объединение отстает в экономической гонке от США и Азии. По оценкам Орбана, к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое.Санкции против российских энергоносителейНефтяные санкции Запада против России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.В июне этого года ЕС ввел санкции, которые с марта 2025 года ограничат предоставление услуг по транспортировке российского сжиженного газа через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, но сами члены ЕС смогут продолжить покупать голубое топливо из России в прежнем режиме.Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, бенефициаром рецессии в Европе стали США. По словам Орбана, Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в пять-десять раз. Он призвал задать вопросы "американским друзьям", кто выигрывает в этой ситуации.

https://ria.ru/20240605/siyyarto-1950600057.html

https://ria.ru/20240920/sijjarto-1973932593.html

https://ria.ru/20241003/es-1976196272.html

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европа, венгрия, азия, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, европарламент