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Гутерреш назначил экс-дипломата из Британии замгенсека ООН - РИА Новости, 09.10.2024
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19:55 09.10.2024 (обновлено: 20:12 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/oon-1977286252.html
Гутерреш назначил экс-дипломата из Британии замгенсека ООН
Гутерреш назначил экс-дипломата из Британии замгенсека ООН - РИА Новости, 09.10.2024
Гутерреш назначил экс-дипломата из Британии замгенсека ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил бывшего британского дипломата Томаса Флетчера на должность своего заместителя по гуманитарным вопросам, сообщили в офисе... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T19:55
2024-10-09T20:12
в мире
великобритания
ливан
антониу гутерреш
мартин гриффитс
фархан хак
оон
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ООН, 9 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил бывшего британского дипломата Томаса Флетчера на должность своего заместителя по гуманитарным вопросам, сообщили в офисе генсекретаря Всемирной Организации. Флетчер сменит на этой должности Мартина Гриффитса, который покинул пост в конце июня. Пока Флетчер не вступит в должность, обязанности замгенска по гуманитарным вопросам продолжит исполнять Джойс Мсуя. "Гутерреш объявил сегодня о назначении Тома Флетчера из Соединенного Королевства заместителем генерального секретаря по гуманитарным вопросам", - говорится в заявлении офиса генсека ООН. Заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак в ходе брифинга для журналистов не раскрыл, когда Флетчер приступит к работе. Флетчер ранее был послом Великобритании в Ливане, а также занимал пост советника по внешней политике при трех британских премьерах.
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в мире, великобритания, ливан, антониу гутерреш, мартин гриффитс, фархан хак, оон
В мире, Великобритания, Ливан, Антониу Гутерреш, Мартин Гриффитс, Фархан Хак, ООН
Гутерреш назначил экс-дипломата из Британии замгенсека ООН

Экс-дипломат Британии Флетчер назначен замгенсека ООН по гуманитарным вопросам

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 9 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил бывшего британского дипломата Томаса Флетчера на должность своего заместителя по гуманитарным вопросам, сообщили в офисе генсекретаря Всемирной Организации.
Флетчер сменит на этой должности Мартина Гриффитса, который покинул пост в конце июня. Пока Флетчер не вступит в должность, обязанности замгенска по гуманитарным вопросам продолжит исполнять Джойс Мсуя.
"Гутерреш объявил сегодня о назначении Тома Флетчера из Соединенного Королевства заместителем генерального секретаря по гуманитарным вопросам", - говорится в заявлении офиса генсека ООН.
Заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак в ходе брифинга для журналистов не раскрыл, когда Флетчер приступит к работе.
Флетчер ранее был послом Великобритании в Ливане, а также занимал пост советника по внешней политике при трех британских премьерах.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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В миреВеликобританияЛиванАнтониу ГутеррешМартин ГриффитсФархан ХакООН
 
 
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