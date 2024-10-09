https://ria.ru/20241009/oon-1977286252.html
Гутерреш назначил экс-дипломата из Британии замгенсека ООН
Гутерреш назначил экс-дипломата из Британии замгенсека ООН - РИА Новости, 09.10.2024
Гутерреш назначил экс-дипломата из Британии замгенсека ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил бывшего британского дипломата Томаса Флетчера на должность своего заместителя по гуманитарным вопросам, сообщили в офисе... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T19:55
2024-10-09T19:55
2024-10-09T20:12
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антониу гутерреш
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ООН, 9 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил бывшего британского дипломата Томаса Флетчера на должность своего заместителя по гуманитарным вопросам, сообщили в офисе генсекретаря Всемирной Организации. Флетчер сменит на этой должности Мартина Гриффитса, который покинул пост в конце июня. Пока Флетчер не вступит в должность, обязанности замгенска по гуманитарным вопросам продолжит исполнять Джойс Мсуя. "Гутерреш объявил сегодня о назначении Тома Флетчера из Соединенного Королевства заместителем генерального секретаря по гуманитарным вопросам", - говорится в заявлении офиса генсека ООН. Заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак в ходе брифинга для журналистов не раскрыл, когда Флетчер приступит к работе. Флетчер ранее был послом Великобритании в Ливане, а также занимал пост советника по внешней политике при трех британских премьерах.
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в мире, великобритания, ливан, антониу гутерреш, мартин гриффитс, фархан хак, оон
В мире, Великобритания, Ливан, Антониу Гутерреш, Мартин Гриффитс, Фархан Хак, ООН
Гутерреш назначил экс-дипломата из Британии замгенсека ООН
Экс-дипломат Британии Флетчер назначен замгенсека ООН по гуманитарным вопросам