https://ria.ru/20241009/oon-1977286252.html

Гутерреш назначил экс-дипломата из Британии замгенсека ООН

Гутерреш назначил экс-дипломата из Британии замгенсека ООН - РИА Новости, 09.10.2024

Гутерреш назначил экс-дипломата из Британии замгенсека ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил бывшего британского дипломата Томаса Флетчера на должность своего заместителя по гуманитарным вопросам, сообщили в офисе... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T19:55

2024-10-09T19:55

2024-10-09T20:12

в мире

великобритания

ливан

антониу гутерреш

мартин гриффитс

фархан хак

оон

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ООН, 9 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил бывшего британского дипломата Томаса Флетчера на должность своего заместителя по гуманитарным вопросам, сообщили в офисе генсекретаря Всемирной Организации. Флетчер сменит на этой должности Мартина Гриффитса, который покинул пост в конце июня. Пока Флетчер не вступит в должность, обязанности замгенска по гуманитарным вопросам продолжит исполнять Джойс Мсуя. "Гутерреш объявил сегодня о назначении Тома Флетчера из Соединенного Королевства заместителем генерального секретаря по гуманитарным вопросам", - говорится в заявлении офиса генсека ООН. Заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак в ходе брифинга для журналистов не раскрыл, когда Флетчер приступит к работе. Флетчер ранее был послом Великобритании в Ливане, а также занимал пост советника по внешней политике при трех британских премьерах.

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в мире, великобритания, ливан, антониу гутерреш, мартин гриффитс, фархан хак, оон