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В ООН заявили, что знают о гражданских жертвах в Курской области - РИА Новости, 09.10.2024
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18:54 09.10.2024 (обновлено: 18:59 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/oon-1977273271.html
В ООН заявили, что знают о гражданских жертвах в Курской области
В ООН заявили, что знают о гражданских жертвах в Курской области - РИА Новости, 09.10.2024
В ООН заявили, что знают о гражданских жертвах в Курской области
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о новых опубликованных Россией данных о количестве жертв среди гражданского населения РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T18:54
2024-10-09T18:59
в мире
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ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о новых опубликованных Россией данных о количестве жертв среди гражданского населения от рук ВСУ в Курской области, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел. Накануне посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что более 300 мирных жителей пострадали, около 70 погибли в Курской области из-за действий ВСУ, но реальное число, вероятно, сильно больше. В докладе, представленном УВКПЧ Совету по правам человека во вторник, говорилось о 12 погибших и 201 раненых мирных жителях в Курской области, без указания виновных. "Как подчеркивалось ранее, в докладе содержится следующее: "Российские власти сообщили, что с 6 по 24 августа по меньшей мере 12 гражданских лиц были убиты и 201 ранен в результате нападений, совершенных вооруженными силами Украины". Это была официальная информация, которой мы располагали на конец отчетного периода. Нам известно, что с тех пор российские власти опубликовали обновленные, более высокие данные о жертвах", - сказала она. Ранее постпред РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Дипломат добавил, что эта организация отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией.
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в мире, киев, россия, родион мирошник, геннадий гатилов
В мире, Киев, Россия, Родион Мирошник, Геннадий Гатилов
В ООН заявили, что знают о гражданских жертвах в Курской области

УВКПЧ ООН осведомлено о новых данных о жертвах от рук ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о новых опубликованных Россией данных о количестве жертв среди гражданского населения от рук ВСУ в Курской области, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел.
Накануне посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что более 300 мирных жителей пострадали, около 70 погибли в Курской области из-за действий ВСУ, но реальное число, вероятно, сильно больше. В докладе, представленном УВКПЧ Совету по правам человека во вторник, говорилось о 12 погибших и 201 раненых мирных жителях в Курской области, без указания виновных.
"Как подчеркивалось ранее, в докладе содержится следующее: "Российские власти сообщили, что с 6 по 24 августа по меньшей мере 12 гражданских лиц были убиты и 201 ранен в результате нападений, совершенных вооруженными силами Украины". Это была официальная информация, которой мы располагали на конец отчетного периода. Нам известно, что с тех пор российские власти опубликовали обновленные, более высокие данные о жертвах", - сказала она.
Ранее постпред РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Дипломат добавил, что эта организация отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Гатилов раскритиковал УВКПЧ ООН за молчание по поводу атак под Курском
9 августа, 18:33
 
В миреКиевРоссияРодион МирошникГеннадий Гатилов
 
 
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