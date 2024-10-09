https://ria.ru/20241009/oon-1977132368.html

Пушков назвал крупнейших нарушителей Устава ООН

Пушков назвал крупнейших нарушителей Устава ООН - РИА Новости, 09.10.2024

Пушков назвал крупнейших нарушителей Устава ООН

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале назвал США, Израиль, Великобританию и других "членов западного альянса" крупнейшими... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T11:12

2024-10-09T11:12

2024-10-09T11:12

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале назвал США, Израиль, Великобританию и других "членов западного альянса" крупнейшими нарушителями Устава ООН. "Госсекретарь Блинкен либо не понимает, либо делает вид, что не понимает. Как он пишет, "малое (?!) число стран - в основном Россия при партнерстве с Ираном и Северной Кореей, а также Китаем - полны решимости изменить фундаментальные принципы международной системы". Одна фраза, но что ни слово - то лукавство", - написал сенатор. Он отметил, что с западной гегемонией с ее доктриной "мира, основанного на (западных) правилах", несогласны очень многие страны - от 40 до 50 государств, а не только названные Блинкеном. По словам сенатора, подтверждением этому является членство части из них в БРИКС при заявленном другими стать членами или партнерами этой организации. Кроме того, Пушков обратил внимание, что Блинкен "подменяет международное право и Устав намеренно расплывчатым термином "основополагающие принципы международной системы". Парламентарий подчеркнул, что такого понятия нет ни в Уставе ООН, ни в других международно правовых документах. По мнению Пушкова, он используется для того, чтобы выдать за нечто универсальное те "правила", которые Запад навязывает современному миру". "Кстати, сами США, Израиль, Британия и другие члены западного альянса являются крупнейшими нарушителями норм Устава ООН. В силу этого в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе не любят его упоминать, предпочитая ссылаться на нигде не утвержденные "принципы" и "правила", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241005/ssha-1976453029.html

https://ria.ru/20241002/konflikt-1975977952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, израиль, великобритания, алексей пушков, оон, совет федерации рф, брикс