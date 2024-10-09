Пушков назвал крупнейших нарушителей Устава ООН
Пушков назвал США, Израиль и Великобританию крупнейшими нарушителями Устава ООН
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале назвал США, Израиль, Великобританию и других "членов западного альянса" крупнейшими нарушителями Устава ООН.
"Госсекретарь Блинкен либо не понимает, либо делает вид, что не понимает. Как он пишет, "малое (?!) число стран - в основном Россия при партнерстве с Ираном и Северной Кореей, а также Китаем - полны решимости изменить фундаментальные принципы международной системы". Одна фраза, но что ни слово - то лукавство", - написал сенатор.
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Он отметил, что с западной гегемонией с ее доктриной "мира, основанного на (западных) правилах", несогласны очень многие страны - от 40 до 50 государств, а не только названные Блинкеном. По словам сенатора, подтверждением этому является членство части из них в БРИКС при заявленном другими стать членами или партнерами этой организации.
Кроме того, Пушков обратил внимание, что Блинкен "подменяет международное право и Устав намеренно расплывчатым термином "основополагающие принципы международной системы".
Парламентарий подчеркнул, что такого понятия нет ни в Уставе ООН, ни в других международно правовых документах. По мнению Пушкова, он используется для того, чтобы выдать за нечто универсальное те "правила", которые Запад навязывает современному миру".
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