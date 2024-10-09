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Пушков назвал крупнейших нарушителей Устава ООН - РИА Новости, 09.10.2024
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11:12 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/oon-1977132368.html
Пушков назвал крупнейших нарушителей Устава ООН
Пушков назвал крупнейших нарушителей Устава ООН - РИА Новости, 09.10.2024
Пушков назвал крупнейших нарушителей Устава ООН
Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале назвал США, Израиль, Великобританию и других "членов западного альянса" крупнейшими... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:12
2024-10-09T11:12
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале назвал США, Израиль, Великобританию и других "членов западного альянса" крупнейшими нарушителями Устава ООН. "Госсекретарь Блинкен либо не понимает, либо делает вид, что не понимает. Как он пишет, "малое (?!) число стран - в основном Россия при партнерстве с Ираном и Северной Кореей, а также Китаем - полны решимости изменить фундаментальные принципы международной системы". Одна фраза, но что ни слово - то лукавство", - написал сенатор. Он отметил, что с западной гегемонией с ее доктриной "мира, основанного на (западных) правилах", несогласны очень многие страны - от 40 до 50 государств, а не только названные Блинкеном. По словам сенатора, подтверждением этому является членство части из них в БРИКС при заявленном другими стать членами или партнерами этой организации. Кроме того, Пушков обратил внимание, что Блинкен "подменяет международное право и Устав намеренно расплывчатым термином "основополагающие принципы международной системы". Парламентарий подчеркнул, что такого понятия нет ни в Уставе ООН, ни в других международно правовых документах. По мнению Пушкова, он используется для того, чтобы выдать за нечто универсальное те "правила", которые Запад навязывает современному миру". "Кстати, сами США, Израиль, Британия и другие члены западного альянса являются крупнейшими нарушителями норм Устава ООН. В силу этого в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе не любят его упоминать, предпочитая ссылаться на нигде не утвержденные "принципы" и "правила", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241005/ssha-1976453029.html
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в мире, сша, израиль, великобритания, алексей пушков, оон, совет федерации рф, брикс
В мире, США, Израиль, Великобритания, Алексей Пушков, ООН, Совет Федерации РФ, БРИКС
Пушков назвал крупнейших нарушителей Устава ООН

Пушков назвал США, Израиль и Великобританию крупнейшими нарушителями Устава ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале назвал США, Израиль, Великобританию и других "членов западного альянса" крупнейшими нарушителями Устава ООН.
"Госсекретарь Блинкен либо не понимает, либо делает вид, что не понимает. Как он пишет, "малое (?!) число стран - в основном Россия при партнерстве с Ираном и Северной Кореей, а также Китаем - полны решимости изменить фундаментальные принципы международной системы". Одна фраза, но что ни слово - то лукавство", - написал сенатор.
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Он отметил, что с западной гегемонией с ее доктриной "мира, основанного на (западных) правилах", несогласны очень многие страны - от 40 до 50 государств, а не только названные Блинкеном. По словам сенатора, подтверждением этому является членство части из них в БРИКС при заявленном другими стать членами или партнерами этой организации.
Кроме того, Пушков обратил внимание, что Блинкен "подменяет международное право и Устав намеренно расплывчатым термином "основополагающие принципы международной системы".
Парламентарий подчеркнул, что такого понятия нет ни в Уставе ООН, ни в других международно правовых документах. По мнению Пушкова, он используется для того, чтобы выдать за нечто универсальное те "правила", которые Запад навязывает современному миру".
"Кстати, сами США, Израиль, Британия и другие члены западного альянса являются крупнейшими нарушителями норм Устава ООН. В силу этого в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе не любят его упоминать, предпочитая ссылаться на нигде не утвержденные "принципы" и "правила", - подчеркнул он.
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