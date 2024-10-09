https://ria.ru/20241009/oon-1977130180.html
Российским представителям не выдали визы США для участия в заседании ГА ООН
Российским представителям не выдали визы США для участия в заседании ГА ООН - РИА Новости, 09.10.2024
Российским представителям не выдали визы США для участия в заседании ГА ООН
Несколько представителей российской делегации не получили американские визы для участия в заседаниях первого комитета Генассамблеи ООН, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:08
2024-10-09T11:08
2024-10-09T11:08
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Несколько представителей российской делегации не получили американские визы для участия в заседаниях первого комитета Генассамблеи ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Первый комитет Генассамблеи ООН собирается каждый год после завершения общих прений на неделе высокого уровня. Комитет занимается вопросами разоружения и международной безопасности. "Сейчас начал работу первый комитет Генеральной ассамблеи, и не всеми нашими представителями были получены визы. Мы считаем, что (это) абсолютно неприемлемо. И мы об этом говорим очень активно в комитете по сношениям со страной, принимающей штаб-квартиру ООН, и мы говорим о главном, о необходимости запуска арбитража", - сказал Вершинин на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
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в мире, россия, сергей вершинин, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Сергей Вершинин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Российским представителям не выдали визы США для участия в заседании ГА ООН
Замглавы МИД Вершинин: нескольким российским представителям не выдали визы США
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Несколько представителей российской делегации не получили американские визы для участия в заседаниях первого комитета Генассамблеи ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Первый комитет Генассамблеи ООН собирается каждый год после завершения общих прений на неделе высокого уровня. Комитет занимается вопросами разоружения и международной безопасности.
"Сейчас начал работу первый комитет Генеральной ассамблеи, и не всеми нашими представителями были получены визы. Мы считаем, что (это) абсолютно неприемлемо. И мы об этом говорим очень активно в комитете по сношениям со страной, принимающей штаб-квартиру ООН, и мы говорим о главном, о необходимости запуска арбитража", - сказал Вершинин на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".