https://ria.ru/20241009/oon-1977130180.html

Российским представителям не выдали визы США для участия в заседании ГА ООН

Российским представителям не выдали визы США для участия в заседании ГА ООН - РИА Новости, 09.10.2024

Российским представителям не выдали визы США для участия в заседании ГА ООН

Несколько представителей российской делегации не получили американские визы для участия в заседаниях первого комитета Генассамблеи ООН, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T11:08

2024-10-09T11:08

2024-10-09T11:08

в мире

россия

сергей вершинин

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312706_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_b3343a8b2be28ea697625f55d275a97a.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Несколько представителей российской делегации не получили американские визы для участия в заседаниях первого комитета Генассамблеи ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Первый комитет Генассамблеи ООН собирается каждый год после завершения общих прений на неделе высокого уровня. Комитет занимается вопросами разоружения и международной безопасности. "Сейчас начал работу первый комитет Генеральной ассамблеи, и не всеми нашими представителями были получены визы. Мы считаем, что (это) абсолютно неприемлемо. И мы об этом говорим очень активно в комитете по сношениям со страной, принимающей штаб-квартиру ООН, и мы говорим о главном, о необходимости запуска арбитража", - сказал Вершинин на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".

https://ria.ru/20240928/lavrov-1975280493.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сергей вершинин, оон, генеральная ассамблея оон