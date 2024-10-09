Рейтинг@Mail.ru
Российским представителям не выдали визы США для участия в заседании ГА ООН - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/oon-1977130180.html
Российским представителям не выдали визы США для участия в заседании ГА ООН
Российским представителям не выдали визы США для участия в заседании ГА ООН - РИА Новости, 09.10.2024
Российским представителям не выдали визы США для участия в заседании ГА ООН
Несколько представителей российской делегации не получили американские визы для участия в заседаниях первого комитета Генассамблеи ООН, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:08
2024-10-09T11:08
в мире
россия
сергей вершинин
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312706_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_b3343a8b2be28ea697625f55d275a97a.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Несколько представителей российской делегации не получили американские визы для участия в заседаниях первого комитета Генассамблеи ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Первый комитет Генассамблеи ООН собирается каждый год после завершения общих прений на неделе высокого уровня. Комитет занимается вопросами разоружения и международной безопасности. "Сейчас начал работу первый комитет Генеральной ассамблеи, и не всеми нашими представителями были получены визы. Мы считаем, что (это) абсолютно неприемлемо. И мы об этом говорим очень активно в комитете по сношениям со страной, принимающей штаб-квартиру ООН, и мы говорим о главном, о необходимости запуска арбитража", - сказал Вершинин на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
https://ria.ru/20240928/lavrov-1975280493.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312706_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_56a241c2ea070626021088e6ccd470db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей вершинин, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Сергей Вершинин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Российским представителям не выдали визы США для участия в заседании ГА ООН

Замглавы МИД Вершинин: нескольким российским представителям не выдали визы США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Несколько представителей российской делегации не получили американские визы для участия в заседаниях первого комитета Генассамблеи ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Первый комитет Генассамблеи ООН собирается каждый год после завершения общих прений на неделе высокого уровня. Комитет занимается вопросами разоружения и международной безопасности.
"Сейчас начал работу первый комитет Генеральной ассамблеи, и не всеми нашими представителями были получены визы. Мы считаем, что (это) абсолютно неприемлемо. И мы об этом говорим очень активно в комитете по сношениям со страной, принимающей штаб-квартиру ООН, и мы говорим о главном, о необходимости запуска арбитража", - сказал Вершинин на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Сергей Лавров в ООН с желающими пожать ему руку - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
К Лаврову выстроилась очередь после выступления в ООН, рассказала Захарова
28 сентября, 20:58
 
В миреРоссияСергей ВершининООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала