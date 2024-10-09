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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 09.10.2024

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

Украинские войска атаковали Никитовский район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T22:23

2024-10-09T22:23

2024-10-09T22:23

специальная военная операция на украине

стирол

сцкк

украина

горловка

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали Никитовский район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 21.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

горловка

донецкая народная республика

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стирол, сцкк, украина, горловка, донецкая народная республика, происшествия