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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 09.10.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска атаковали Никитовский район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T22:23
2024-10-09T22:23
2024-10-09T22:23
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происшествия
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали Никитовский район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 21.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
горловка
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стирол, сцкк, украина, горловка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Стирол, СЦКК, Украина, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи дрона-камикадзе