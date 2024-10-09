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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 09.10.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на центр Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T20:31
2024-10-09T20:31
2024-10-09T20:31
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на центр Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.00 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что дрон ВСУ попал в дерево возле приемного отделения роддома, пострадавших нет. Кроме того, по данным СЦКК, украинские войска с 15.10 по 16.10 мск выпустили по центру Горловки и Петровскому району Донецка семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на центр Горловки