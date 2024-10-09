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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:31 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/obstrel-1977290481.html
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 09.10.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на центр Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T20:31
2024-10-09T20:31
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на центр Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.00 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что дрон ВСУ попал в дерево возле приемного отделения роддома, пострадавших нет. Кроме того, по данным СЦКК, украинские войска с 15.10 по 16.10 мск выпустили по центру Горловки и Петровскому району Донецка семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на центр Горловки

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на центр Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.00 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что дрон ВСУ попал в дерево возле приемного отделения роддома, пострадавших нет.
Кроме того, по данным СЦКК, украинские войска с 15.10 по 16.10 мск выпустили по центру Горловки и Петровскому району Донецка семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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