Число пострадавших при обстреле ДНР увеличилось до четырех
Представительство ДНР: при обстреле Волновахи пострадала женщина
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Еще одна женщина получила ранение в среду в поселке Владимировка Волновахского муниципального округа в результате его обстрела украинскими войсками, общее число мирных жителей, пострадавших от обстрелов ВСУ за день, увеличилось до четырех, следует из сообщения в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее мэры Донецка и Горловки Алексей Кулемзин и Иван Приходько сообщали о ранении двух женщин в поселке Александровка под Донецком и мирного жителя в Дзержинске.
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"Населенный пункт Владимировка (Волновахский муниципальный округ): по улице Октябрьской ранена женщина 1949 года рождения", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что обстрел поселка Владимировка был совершен в 7.30, было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров. Кроме того, обстрел поселка Александровка, при котором пострадали две женщины, был совершен в 9.15, выпущено два "натовских" снаряда.
Волноваха - город на юго-западе Донецкой Народной Республики, расположенный между Донецком и Мариуполем. Население города составляет более 20 тысяч человек. Город был освобожден российской армией 11 марта 2022 года. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, освобожденной ВС РФ в конце 2023 года.
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