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Число пострадавших при обстреле ДНР увеличилось до четырех - РИА Новости, 09.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/obstrel-1977191010.html
Число пострадавших при обстреле ДНР увеличилось до четырех
Число пострадавших при обстреле ДНР увеличилось до четырех - РИА Новости, 09.10.2024
Число пострадавших при обстреле ДНР увеличилось до четырех
Еще одна женщина получила ранение в среду в поселке Владимировка Волновахского муниципального округа в результате его обстрела украинскими войсками, общее число РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T13:57
2024-10-09T13:57
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
горловка
алексей кулемзин (донецк)
иван приходько
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Еще одна женщина получила ранение в среду в поселке Владимировка Волновахского муниципального округа в результате его обстрела украинскими войсками, общее число мирных жителей, пострадавших от обстрелов ВСУ за день, увеличилось до четырех, следует из сообщения в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэры Донецка и Горловки Алексей Кулемзин и Иван Приходько сообщали о ранении двух женщин в поселке Александровка под Донецком и мирного жителя в Дзержинске. "Населенный пункт Владимировка (Волновахский муниципальный округ): по улице Октябрьской ранена женщина 1949 года рождения", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что обстрел поселка Владимировка был совершен в 7.30, было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров. Кроме того, обстрел поселка Александровка, при котором пострадали две женщины, был совершен в 9.15, выпущено два "натовских" снаряда. Волноваха - город на юго-западе Донецкой Народной Республики, расположенный между Донецком и Мариуполем. Население города составляет более 20 тысяч человек. Город был освобожден российской армией 11 марта 2022 года. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, освобожденной ВС РФ в конце 2023 года.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, донецк, горловка, алексей кулемзин (донецк), иван приходько, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Алексей Кулемзин (Донецк), Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
Число пострадавших при обстреле ДНР увеличилось до четырех

Представительство ДНР: при обстреле Волновахи пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Еще одна женщина получила ранение в среду в поселке Владимировка Волновахского муниципального округа в результате его обстрела украинскими войсками, общее число мирных жителей, пострадавших от обстрелов ВСУ за день, увеличилось до четырех, следует из сообщения в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее мэры Донецка и Горловки Алексей Кулемзин и Иван Приходько сообщали о ранении двух женщин в поселке Александровка под Донецком и мирного жителя в Дзержинске.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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"Населенный пункт Владимировка (Волновахский муниципальный округ): по улице Октябрьской ранена женщина 1949 года рождения", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что обстрел поселка Владимировка был совершен в 7.30, было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров. Кроме того, обстрел поселка Александровка, при котором пострадали две женщины, был совершен в 9.15, выпущено два "натовских" снаряда.
Волноваха - город на юго-западе Донецкой Народной Республики, расположенный между Донецком и Мариуполем. Население города составляет более 20 тысяч человек. Город был освобожден российской армией 11 марта 2022 года. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, освобожденной ВС РФ в конце 2023 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаАлексей Кулемзин (Донецк)Иван ПриходькоСЦККПроисшествия
 
 
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