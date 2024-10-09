https://ria.ru/20241009/obstrel-1977191010.html

Число пострадавших при обстреле ДНР увеличилось до четырех

Число пострадавших при обстреле ДНР увеличилось до четырех - РИА Новости, 09.10.2024

Число пострадавших при обстреле ДНР увеличилось до четырех

Еще одна женщина получила ранение в среду в поселке Владимировка Волновахского муниципального округа в результате его обстрела украинскими войсками, общее число РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T13:57

2024-10-09T13:57

2024-10-09T13:57

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

горловка

алексей кулемзин (донецк)

иван приходько

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Еще одна женщина получила ранение в среду в поселке Владимировка Волновахского муниципального округа в результате его обстрела украинскими войсками, общее число мирных жителей, пострадавших от обстрелов ВСУ за день, увеличилось до четырех, следует из сообщения в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэры Донецка и Горловки Алексей Кулемзин и Иван Приходько сообщали о ранении двух женщин в поселке Александровка под Донецком и мирного жителя в Дзержинске. "Населенный пункт Владимировка (Волновахский муниципальный округ): по улице Октябрьской ранена женщина 1949 года рождения", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что обстрел поселка Владимировка был совершен в 7.30, было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров. Кроме того, обстрел поселка Александровка, при котором пострадали две женщины, был совершен в 9.15, выпущено два "натовских" снаряда. Волноваха - город на юго-западе Донецкой Народной Республики, расположенный между Донецком и Мариуполем. Население города составляет более 20 тысяч человек. Город был освобожден российской армией 11 марта 2022 года. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, освобожденной ВС РФ в конце 2023 года.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

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донецкая народная республика, донецк, горловка, алексей кулемзин (донецк), иван приходько, сцкк, происшествия