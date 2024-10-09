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При обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель
При обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.10.2024
При обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в городе Дзержинске городского округа Горловка в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр Горловки Иван РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:39
2024-10-09T11:39
2024-10-09T11:39
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Мирный житель получил ранения в городе Дзержинске городского округа Горловка в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооружённой агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько. Кроме того, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в 10.35 (совпадает с мск) ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки тремя снарядами калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Дзержинска в ДНР со стороны ВСУ пострадал мужчина