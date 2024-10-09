ВСУ обстреляли Белгородскую область 45 снарядами за сутки
Гладков: ВСУ выпустили 45 снарядов по Белгородской области за сутки
Осколки снарядов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 45 снарядами и атаковали 15 раз с использованием беспилотников территорию Белгородской области, пострадали три мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 17 населенных пунктов в девяти районах области. Пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии. За отчетный период различные повреждения получили 17 частных домов, два производственных здания, магазин, склад, административное здание, цех и 11 транспортных средств.
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"В Борисовском районе по селу Богун-Городок выпущено семь боеприпасов... В Валуйском муниципальном округе по селу Борки выпущено два БПЛА… В Грайворонском муниципальном округе сёла Козинка и Новостроевка-Первая подверглись атакам с помощью двух БПЛА, также выпущено два боеприпаса", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе четыре села атакованы с помощью 18 боеприпасов и четырех беспилотников. В Краснояружском районе по селу Колотиловка выпущено три снаряда. На окраине города Новый Оскол обнаружены фрагменты БПЛА. В Старооскольском округе по двум селам выпущено два дрона. Над Яковлевским городским округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Новая Таволжанка, Середа и Терезовка, а также хутору Марьино выпущено 15 боеприпасов в ходе пяти обстрелов и совершены атаки с помощью трех БПЛА. За прошедший день три мирных жителя получили ранения. Две женщины были доставлены в больницы города Белгорода, одна из них находится в тяжелом состоянии. Мужчина после оказания медицинской помощи лечение будет проходить амбулаторно", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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