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ВСУ обстреляли Белгородскую область 45 снарядами за сутки - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:24 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/obstrel-1977114145.html
ВСУ обстреляли Белгородскую область 45 снарядами за сутки
ВСУ обстреляли Белгородскую область 45 снарядами за сутки - РИА Новости, 09.10.2024
ВСУ обстреляли Белгородскую область 45 снарядами за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 45 снарядами и атаковали 15 раз с использованием беспилотников территорию Белгородской области, пострадали три... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:24
2024-10-09T10:24
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
новый оскол
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 45 снарядами и атаковали 15 раз с использованием беспилотников территорию Белгородской области, пострадали три мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 17 населенных пунктов в девяти районах области. Пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии. За отчетный период различные повреждения получили 17 частных домов, два производственных здания, магазин, склад, административное здание, цех и 11 транспортных средств. "В Борисовском районе по селу Богун-Городок выпущено семь боеприпасов... В Валуйском муниципальном округе по селу Борки выпущено два БПЛА… В Грайворонском муниципальном округе сёла Козинка и Новостроевка-Первая подверглись атакам с помощью двух БПЛА, также выпущено два боеприпаса", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе четыре села атакованы с помощью 18 боеприпасов и четырех беспилотников. В Краснояружском районе по селу Колотиловка выпущено три снаряда. На окраине города Новый Оскол обнаружены фрагменты БПЛА. В Старооскольском округе по двум селам выпущено два дрона. Над Яковлевским городским округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Новая Таволжанка, Середа и Терезовка, а также хутору Марьино выпущено 15 боеприпасов в ходе пяти обстрелов и совершены атаки с помощью трех БПЛА. За прошедший день три мирных жителя получили ранения. Две женщины были доставлены в больницы города Белгорода, одна из них находится в тяжелом состоянии. Мужчина после оказания медицинской помощи лечение будет проходить амбулаторно", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгородский район
новый оскол
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белгородская область, белгородский район, новый оскол, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Новый Оскол, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ обстреляли Белгородскую область 45 снарядами за сутки

Гладков: ВСУ выпустили 45 снарядов по Белгородской области за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 45 снарядами и атаковали 15 раз с использованием беспилотников территорию Белгородской области, пострадали три мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 17 населенных пунктов в девяти районах области. Пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии. За отчетный период различные повреждения получили 17 частных домов, два производственных здания, магазин, склад, административное здание, цех и 11 транспортных средств.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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"В Борисовском районе по селу Богун-Городок выпущено семь боеприпасов... В Валуйском муниципальном округе по селу Борки выпущено два БПЛА… В Грайворонском муниципальном округе сёла Козинка и Новостроевка-Первая подверглись атакам с помощью двух БПЛА, также выпущено два боеприпаса", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе четыре села атакованы с помощью 18 боеприпасов и четырех беспилотников. В Краснояружском районе по селу Колотиловка выпущено три снаряда. На окраине города Новый Оскол обнаружены фрагменты БПЛА. В Старооскольском округе по двум селам выпущено два дрона. Над Яковлевским городским округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Новая Таволжанка, Середа и Терезовка, а также хутору Марьино выпущено 15 боеприпасов в ходе пяти обстрелов и совершены атаки с помощью трех БПЛА. За прошедший день три мирных жителя получили ранения. Две женщины были доставлены в больницы города Белгорода, одна из них находится в тяжелом состоянии. Мужчина после оказания медицинской помощи лечение будет проходить амбулаторно", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районНовый ОсколВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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