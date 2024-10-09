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Новак заявил о желании ЕС продолжать покупать российский газ через Украину - РИА Новости, 09.10.2024
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16:06 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/novak-1977234967.html
Новак заявил о желании ЕС продолжать покупать российский газ через Украину
Новак заявил о желании ЕС продолжать покупать российский газ через Украину - РИА Новости, 09.10.2024
Новак заявил о желании ЕС продолжать покупать российский газ через Украину
Желание у стран Евросоюза продолжать покупать российский газ через Украину после 2024 года есть, но конкретных действий и документов пока нет, сообщил... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:06
2024-10-09T16:06
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Желание у стран Евросоюза продолжать покупать российский газ через Украину после 2024 года есть, но конкретных действий и документов пока нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы неоднократно высказывали свою позицию, что мяч на стороне партнеров - покупателей и коллег из Украины, транзит через которую осуществляется. У нас газ есть, мы его поставляем. Нужно, чтобы были в свою очередь решены все вопросы, касающиеся юридического оформления, вопросов заинтересованности потребителей российского газа и договоренностей с собственником Украинской газотранспортной системы", - сказал Новак, комментируя возможность продолжения транзита российского газа через Украину в Европу. "Звучат определенные предложения о желании, чтобы это вылилось в юридические действия или документы, но такой информации у меня нет", - добавил Новак. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года.
https://ria.ru/20241008/gas-1977058276.html
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экономика, украина, европа, россия, александр новак, евросоюз, в мире
Экономика, Украина, Европа, Россия, Александр Новак, Евросоюз, В мире
Новак заявил о желании ЕС продолжать покупать российский газ через Украину

Новак: ЕС хочет продолжать покупать российский газ через Украину после 2024 года

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Желание у стран Евросоюза продолжать покупать российский газ через Украину после 2024 года есть, но конкретных действий и документов пока нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы неоднократно высказывали свою позицию, что мяч на стороне партнеров - покупателей и коллег из Украины, транзит через которую осуществляется. У нас газ есть, мы его поставляем. Нужно, чтобы были в свою очередь решены все вопросы, касающиеся юридического оформления, вопросов заинтересованности потребителей российского газа и договоренностей с собственником Украинской газотранспортной системы", - сказал Новак, комментируя возможность продолжения транзита российского газа через Украину в Европу.
"Звучат определенные предложения о желании, чтобы это вылилось в юридические действия или документы, но такой информации у меня нет", - добавил Новак.
Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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