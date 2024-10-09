https://ria.ru/20241009/novak-1977234967.html

Новак заявил о желании ЕС продолжать покупать российский газ через Украину

Новак заявил о желании ЕС продолжать покупать российский газ через Украину - РИА Новости, 09.10.2024

Новак заявил о желании ЕС продолжать покупать российский газ через Украину

Желание у стран Евросоюза продолжать покупать российский газ через Украину после 2024 года есть, но конкретных действий и документов пока нет, сообщил... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:06

2024-10-09T16:06

2024-10-09T16:06

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Желание у стран Евросоюза продолжать покупать российский газ через Украину после 2024 года есть, но конкретных действий и документов пока нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы неоднократно высказывали свою позицию, что мяч на стороне партнеров - покупателей и коллег из Украины, транзит через которую осуществляется. У нас газ есть, мы его поставляем. Нужно, чтобы были в свою очередь решены все вопросы, касающиеся юридического оформления, вопросов заинтересованности потребителей российского газа и договоренностей с собственником Украинской газотранспортной системы", - сказал Новак, комментируя возможность продолжения транзита российского газа через Украину в Европу. "Звучат определенные предложения о желании, чтобы это вылилось в юридические действия или документы, но такой информации у меня нет", - добавил Новак. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года.

https://ria.ru/20241008/gas-1977058276.html

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экономика, украина, европа, россия, александр новак, евросоюз, в мире