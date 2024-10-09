https://ria.ru/20241009/nepal-1977305512.html

Вертолет вылетит для эвакуации погибших российских альпинистов в Непале

Вертолет вылетит для эвакуации погибших российских альпинистов в Непале - РИА Новости, 09.10.2024

Вертолет вылетит для эвакуации погибших российских альпинистов в Непале

Вертолету потребуется несколько рейсов для эвакуации тел пятерых погибших российских альпинистов, их личных вещей и лагеря со склона горы Дхаулагири в Непале,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T23:15

2024-10-09T23:15

2024-10-09T23:15

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САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Вертолету потребуется несколько рейсов для эвакуации тел пятерых погибших российских альпинистов, их личных вещей и лагеря со склона горы Дхаулагири в Непале, сообщает спортивно-туристский клуб путешественников "Пенза", членом которого являлся один из погибших. "Информация с Дхаулагири. Сегодня была попытка вылета вертолёта, но помешала облачность. Завтра планируется вылет с попыткой эвакуации. Всего для эвакуации всех погибших, а также личных вещей и лагеря с горы потребуется несколько рейсов вертолёта", - говорится в сообщении на странице турклуба в соцсети "ВКонтакте". В клубе отметили, что пензенский сбор средств закрыт, при этом продолжается общий сбор на имя Олеси Душейко, супруги погибшего Александра Душейко. Во вторник утром стало известно, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале, найдены погибшими. По информации федерации альпинизма Ленинградской области, альпинисты были опытными спортсменами, каждый из них имел за плечами более 200 восхождений, в том числе на высоту более 7 тысяч метров. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств в Санкт-Петербурге, Архангельской области и Пензе. Как сообщили в федерации, в среду утром из-за нерешенных организационных вопросов вертолет не смог вылететь, чтобы забрать тела альпинистов, при этом средств по страховке хватает только на то, чтобы спустить их с высоты 6,8 тысячи метров в базовый лагерь, расположенный на высоте 4,65 тысячи метров, а чтобы доставить тела погибших в Катманду и потом в Москву, нужно еще около 100 тысяч долларов. В компании "АльфаСтрахование", где были застрахованы альпинисты, заявили РИА Новости, что страховщик организует отправку погибших на родину. В архангельской федерации альпинизма и скалолазания заявили, что снять тела погибших в среду помешала низкая облачность, следующий вылет запланирован на четверг. По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли из высотного лагеря около 06:00 утра 6 октября. В турклубе "Пенза" ранее отметили, что член клуба Чистиков около года назад стал первым жителем Пензы, покорившим вершину, высота которой превышает 8 тысяч метров. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.

https://ria.ru/20241008/alpinist-1977073313.html

https://ria.ru/20241008/alpinisty-1977024602.html

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непал, пенза, гималаи, в мире, происшествия