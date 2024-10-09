https://ria.ru/20241009/nauka-1976835662.html

Ученые установили двойственность последствий лесных пожаров

Ученые установили двойственность последствий лесных пожаров - РИА Новости, 09.10.2024

Ученые установили двойственность последствий лесных пожаров

Ученые ТюмГУ в составе международного коллектива обнаружили, что в результате пожаров в полярных регионах суперстабильный углерод в почве создает "климатическую РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T03:00

2024-10-09T03:00

2024-10-09T03:00

наука

наука

университетская наука

тюменский государственный университет

почва

западная сибирь

арктика

чили

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Ученые ТюмГУ в составе международного коллектива обнаружили, что в результате пожаров в полярных регионах суперстабильный углерод в почве создает "климатическую подушку" и смягчает глобальное потепление. Результаты представлены в CATENA.Леса называют "легкими планеты", поскольку за счет фотосинтеза растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Как рассказали в Тюменском государственном университете (ТюмГУ), лесные пожары — естественное природное явление, необходимое для обновления и развития экосистем, но слишком частые, огромные по площади или экстремальные по силе пожары являются климатической катастрофой.В Западной Сибири за последние 38 лет полностью или частично выгорело более 12 тысяч км² лесотундры или 12 процентов от ее площади. Эта площадь примерно равна 1,5 млн футбольных полей.По словам специалистов, лесные пожары превращают углерод растений и почв в углекислый газ, который выбрасывается в атмосферу. Это вносит вклад в глобальное потепление и истощает почву, ведь углерод в ней обеспечивает материалом и энергией все биохимические процессы. На послепожарное восстановление почвы требуются десятки лет."Говоря про лесотундру, надо понимать, что речь идет об Арктике и субарктических зонах. При пожаре там деградирует мохово-лишайниковый покров, выступающий теплоизолятором. Когда он разрушен, больше солнечного тепла проникает в почву и повышает ее температуру", — рассказала одна из авторов исследования, старший научный сотрудник ТюмГУ Екатерина Филимоненко.Она добавила, что зола, образующаяся на поверхности почвы, усиливает микробную минерализацию углерода, то есть усиливает выделение углекислого газа из почвы в краткосрочной перспективе.Ученые ТюмГУ в составе международного научного коллектива обнаружили, что часть углерода после пожара переходит в форму, недоступную для микробного окисления, что сильно снижает выбросы углекислого газа в атмосферу."Пожар увеличил долю суперстабильного углерода вдвое по сравнению в почвами, где пожара не было. Это значит, что выгоревшие почвы содержат больше углерода, который не будет быстро минерализован микроорганизмами, а останется в почве на очень длительное время (сотни лет) без возврата в активный атмосферный цикл. Этот эффект можно рассматривать как вклад пожаров в смягчение глобального потепления", — объяснила эксперт.В исследовании принимали участие специалисты ТюмГУ, Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, РУДН, а также университетов Чили, Австралии, Саудовской Аравии и Германии.

https://ria.ru/20231011/poligon-1901702366.html

https://ria.ru/20231031/nauka-1906158411.html

https://ria.ru/20240916/nauka-1972575265.html

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наука, университетская наука, тюменский государственный университет, почва, западная сибирь, арктика, чили, российская академия наук, россия, тюмень