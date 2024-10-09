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Ученые установили двойственность последствий лесных пожаров
Ученые установили двойственность последствий лесных пожаров - РИА Новости, 09.10.2024
Ученые установили двойственность последствий лесных пожаров
Ученые ТюмГУ в составе международного коллектива обнаружили, что в результате пожаров в полярных регионах суперстабильный углерод в почве создает "климатическую РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T03:00
2024-10-09T03:00
2024-10-09T03:00
наука
наука
университетская наука
тюменский государственный университет
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Ученые ТюмГУ в составе международного коллектива обнаружили, что в результате пожаров в полярных регионах суперстабильный углерод в почве создает "климатическую подушку" и смягчает глобальное потепление. Результаты представлены в CATENA.Леса называют "легкими планеты", поскольку за счет фотосинтеза растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Как рассказали в Тюменском государственном университете (ТюмГУ), лесные пожары — естественное природное явление, необходимое для обновления и развития экосистем, но слишком частые, огромные по площади или экстремальные по силе пожары являются климатической катастрофой.В Западной Сибири за последние 38 лет полностью или частично выгорело более 12 тысяч км² лесотундры или 12 процентов от ее площади. Эта площадь примерно равна 1,5 млн футбольных полей.По словам специалистов, лесные пожары превращают углерод растений и почв в углекислый газ, который выбрасывается в атмосферу. Это вносит вклад в глобальное потепление и истощает почву, ведь углерод в ней обеспечивает материалом и энергией все биохимические процессы. На послепожарное восстановление почвы требуются десятки лет."Говоря про лесотундру, надо понимать, что речь идет об Арктике и субарктических зонах. При пожаре там деградирует мохово-лишайниковый покров, выступающий теплоизолятором. Когда он разрушен, больше солнечного тепла проникает в почву и повышает ее температуру", — рассказала одна из авторов исследования, старший научный сотрудник ТюмГУ Екатерина Филимоненко.Она добавила, что зола, образующаяся на поверхности почвы, усиливает микробную минерализацию углерода, то есть усиливает выделение углекислого газа из почвы в краткосрочной перспективе.Ученые ТюмГУ в составе международного научного коллектива обнаружили, что часть углерода после пожара переходит в форму, недоступную для микробного окисления, что сильно снижает выбросы углекислого газа в атмосферу."Пожар увеличил долю суперстабильного углерода вдвое по сравнению в почвами, где пожара не было. Это значит, что выгоревшие почвы содержат больше углерода, который не будет быстро минерализован микроорганизмами, а останется в почве на очень длительное время (сотни лет) без возврата в активный атмосферный цикл. Этот эффект можно рассматривать как вклад пожаров в смягчение глобального потепления", — объяснила эксперт.В исследовании принимали участие специалисты ТюмГУ, Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, РУДН, а также университетов Чили, Австралии, Саудовской Аравии и Германии.
https://ria.ru/20231011/poligon-1901702366.html
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наука, университетская наука, тюменский государственный университет, почва, западная сибирь, арктика, чили, российская академия наук, россия, тюмень
Наука, Наука, Университетская наука, Тюменский государственный университет, почва, Западная Сибирь, Арктика, Чили, Российская академия наук, Россия, Тюмень
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Ученые ТюмГУ
в составе международного коллектива обнаружили, что в результате пожаров в полярных регионах суперстабильный углерод в почве создает "климатическую подушку" и смягчает глобальное потепление. Результаты представлены
в CATENA.
Леса называют "легкими планеты", поскольку за счет фотосинтеза растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Как рассказали в Тюменском государственном университете (ТюмГУ), лесные пожары — естественное природное явление, необходимое для обновления и развития экосистем, но слишком частые, огромные по площади или экстремальные по силе пожары являются климатической катастрофой.
В Западной Сибири за последние 38 лет полностью или частично выгорело более 12 тысяч км² лесотундры или 12 процентов от ее площади. Эта площадь примерно равна 1,5 млн футбольных полей.
По словам специалистов, лесные пожары превращают углерод растений и почв в углекислый газ, который выбрасывается в атмосферу. Это вносит вклад в глобальное потепление и истощает почву, ведь углерод в ней обеспечивает материалом и энергией все биохимические процессы. На послепожарное восстановление почвы требуются десятки лет.
«
"Говоря про лесотундру, надо понимать, что речь идет об Арктике и субарктических зонах. При пожаре там деградирует мохово-лишайниковый покров, выступающий теплоизолятором. Когда он разрушен, больше солнечного тепла проникает в почву и повышает ее температуру", — рассказала одна из авторов исследования, старший научный сотрудник ТюмГУ Екатерина Филимоненко.
Она добавила, что зола, образующаяся на поверхности почвы, усиливает микробную минерализацию углерода, то есть усиливает выделение углекислого газа из почвы в краткосрочной перспективе.
Ученые ТюмГУ в составе международного научного коллектива обнаружили, что часть углерода после пожара переходит в форму, недоступную для микробного окисления, что сильно снижает выбросы углекислого газа в атмосферу.
«
"Пожар увеличил долю суперстабильного углерода вдвое по сравнению в почвами, где пожара не было. Это значит, что выгоревшие почвы содержат больше углерода, который не будет быстро минерализован микроорганизмами, а останется в почве на очень длительное время (сотни лет) без возврата в активный атмосферный цикл. Этот эффект можно рассматривать как вклад пожаров в смягчение глобального потепления", — объяснила эксперт.
В исследовании принимали участие специалисты ТюмГУ, Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, РУДН, а также университетов Чили, Австралии, Саудовской Аравии и Германии.