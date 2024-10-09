https://ria.ru/20241009/nato-1977087030.html

CNN: командующий силами НАТО составил список вооружений для ВСУ

CNN: командующий силами НАТО составил список вооружений для ВСУ - РИА Новости, 09.10.2024

CNN: командующий силами НАТО составил список вооружений для ВСУ

Главнокомандующий объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи составил список вооружений и техники, которые США ещё могут поставить РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T06:58

2024-10-09T06:58

2024-10-09T06:58

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Главнокомандующий объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи составил список вооружений и техники, которые США ещё могут поставить Украине и которые в теории "могут помочь" ВСУ, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники. "(Каволи - ред.) составил список систем вооружения, которыми располагают США и которые могут помочь Украине в борьбе с Россией, но которые администрация (президента США Джо - ред.) Байдена ещё не предоставила, включая ракеты класса "воздух-земля" и защищённую сеть связи, используемую НАТО", - говорится в сообщении. Как сообщили телеканалу источники, в приложении к секретному отчёту о стратегии администрации Байдена в отношении Украины, который был представлен Конгрессу в начале сентября, Каволи изложил список комплексов вооружений США, которые могли бы "помочь украинским военным сражаться более эффективно". По данным источников, среди них — крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" JASSM и система связи, известная как Link 16, используемая США и НАТО, которая особенно полезна для управления и контроля ПВО. Ранее сам Каволи признавал, что российские силы умело адаптируются к новым вызовам на Украине. Также ранее неназванный американский чиновник сообщал газете New York Times, что даже если Вашингтон примет решение передать Украине JASSM, пройдут месяцы, прежде чем их поставят. При этом остаётся неясным, разрешит ли администрация Байдена запускать JASSM вглубь России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет в том, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по ее территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241009/dubinskiy-1977082424.html

https://ria.ru/20241009/evropa-1977077882.html

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в мире, украина, сша, нато, вооруженные силы украины