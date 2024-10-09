https://ria.ru/20241009/naemnik-1977147186.html

Воевавшего за ВСУ гражданина США Тревора Рида заочно приговорили к колонии

Воевавшего за ВСУ гражданина США Тревора Рида заочно приговорили к колонии - РИА Новости, 09.10.2024

Воевавшего за ВСУ гражданина США Тревора Рида заочно приговорили к колонии

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Суд заочно приговорил наемника из США Тревора Рида, воюющего на стороне ВСУ, к 14,5 годам колонии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T11:55

2024-10-09T11:55

2024-10-09T12:26

сша

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следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

тревор рид

украина

константин ярошенко

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Суд заочно приговорил наемника из США Тревора Рида, воюющего на стороне ВСУ, к 14,5 годам колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора гражданину США Тревору Рауди Риду. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество).... По ходатайству следствия в отношении Рида заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.В СК уточнили, что Рид, осужденный за нападение на полицейских в Москве в 2019 году, в 2022 году был обменян на российского летчика Константина Ярошенко.Установлено, что Рид, имеющий опыт военной службы в корпусе морской пехоты ВМС США, с 4 мая по 30 июня 2023 года прибыл на Украину, где 25 июля 2023 года вступил в состав ВСУ в качестве наемника. Подчеркивается, что он был обеспечен огнестрельным автоматическим стрелковым оружием, боеприпасами к нему, обмундированием и спецснаряжением.Добавляется, что на Украине Рид прошел дополнительную подготовку для улучшения своих навыков при обращении с оружием, а также по стратегии и тактике участия в вооруженном конфликте.Подчеркивается, что, находясь в ДНР, Рид выполнял приказы командиров и принимал непосредственное участие на стороне украинских силовиков в боевых действиях против военнослужащих РФ, систематически получая за это вознаграждение.В июле 2023 года Белый дом заверял, что Рид находился на Украине по личной инициативе и не представлял интересы американского правительства.

https://ria.ru/20241008/naemniki-1976870251.html

https://ria.ru/20241009/naemniki-1977085312.html

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сша, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, тревор рид, украина, константин ярошенко