https://ria.ru/20241009/naemnik-1977147186.html
Воевавшего за ВСУ гражданина США Тревора Рида заочно приговорили к колонии
Воевавшего за ВСУ гражданина США Тревора Рида заочно приговорили к колонии - РИА Новости, 09.10.2024
Воевавшего за ВСУ гражданина США Тревора Рида заочно приговорили к колонии
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Суд заочно приговорил наемника из США Тревора Рида, воюющего на стороне ВСУ, к 14,5 годам колонии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:55
2024-10-09T11:55
2024-10-09T12:26
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Суд заочно приговорил наемника из США Тревора Рида, воюющего на стороне ВСУ, к 14,5 годам колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора гражданину США Тревору Рауди Риду. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество).... По ходатайству следствия в отношении Рида заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.В СК уточнили, что Рид, осужденный за нападение на полицейских в Москве в 2019 году, в 2022 году был обменян на российского летчика Константина Ярошенко.Установлено, что Рид, имеющий опыт военной службы в корпусе морской пехоты ВМС США, с 4 мая по 30 июня 2023 года прибыл на Украину, где 25 июля 2023 года вступил в состав ВСУ в качестве наемника. Подчеркивается, что он был обеспечен огнестрельным автоматическим стрелковым оружием, боеприпасами к нему, обмундированием и спецснаряжением.Добавляется, что на Украине Рид прошел дополнительную подготовку для улучшения своих навыков при обращении с оружием, а также по стратегии и тактике участия в вооруженном конфликте.Подчеркивается, что, находясь в ДНР, Рид выполнял приказы командиров и принимал непосредственное участие на стороне украинских силовиков в боевых действиях против военнослужащих РФ, систематически получая за это вознаграждение.В июле 2023 года Белый дом заверял, что Рид находился на Украине по личной инициативе и не представлял интересы американского правительства.
https://ria.ru/20241008/naemniki-1976870251.html
https://ria.ru/20241009/naemniki-1977085312.html
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сша, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, тревор рид, украина, константин ярошенко
США, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Тревор Рид, Украина, Константин Ярошенко
Воевавшего за ВСУ гражданина США Тревора Рида заочно приговорили к колонии
СК: воевавшего за ВСУ гражданина США Тревора Рида заочно приговорили к колонии
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Суд заочно приговорил наемника из США Тревора Рида, воюющего на стороне ВСУ, к 14,5 годам колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора гражданину США Тревору Рауди Риду. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество).... По ходатайству следствия в отношении Рида заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
В СК уточнили, что Рид, осужденный за нападение на полицейских в Москве в 2019 году, в 2022 году был обменян на российского летчика Константина Ярошенко.
Установлено, что Рид, имеющий опыт военной службы в корпусе морской пехоты ВМС США, с 4 мая по 30 июня 2023 года прибыл на Украину, где 25 июля 2023 года вступил в состав ВСУ в качестве наемника. Подчеркивается, что он был обеспечен огнестрельным автоматическим стрелковым оружием, боеприпасами к нему, обмундированием и спецснаряжением.
Добавляется, что на Украине Рид прошел дополнительную подготовку для улучшения своих навыков при обращении с оружием, а также по стратегии и тактике участия в вооруженном конфликте.
Подчеркивается, что, находясь в ДНР, Рид выполнял приказы командиров и принимал непосредственное участие на стороне украинских силовиков в боевых действиях против военнослужащих РФ, систематически получая за это вознаграждение.
В июле 2023 года Белый дом заверял, что Рид находился на Украине по личной инициативе и не представлял интересы американского правительства.