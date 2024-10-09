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МВД предупредило о хакерах, посылающих выписки из медкарты - РИА Новости, 09.10.2024
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13:41 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/mvd-1977180478.html
МВД предупредило о хакерах, посылающих выписки из медкарты
МВД предупредило о хакерах, посылающих выписки из медкарты - РИА Новости, 09.10.2024
МВД предупредило о хакерах, посылающих выписки из медкарты
Полиция предупредила, что мошенники стали удаленно подключаться к гаджетам россиян, посылая на них выписку из медкарты, сообщается в Telegram-канале управления... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T13:41
2024-10-09T13:41
технологии
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Полиция предупредила, что мошенники стали удаленно подключаться к гаджетам россиян, посылая на них выписку из медкарты, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Мошенники распространяют программное обеспечение для дальнейшего шпионажа под видом медицинских файлов... На устройство потенциальной жертвы загружается отвлекающий документ - некая выписка из амбулаторной карты", - говорится в сообщении. Параллельно идет скрытая установка загрузчика, а затем хакеры получают возможность удаленно выполнять команды на устройстве пользователя и выгружать данные, уточнили в МВД.
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технологии, россия
Технологии, Россия
МВД предупредило о хакерах, посылающих выписки из медкарты

МВД: мошенники стали посылать на гаджеты россиян выписку из медкарты

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Полиция предупредила, что мошенники стали удаленно подключаться к гаджетам россиян, посылая на них выписку из медкарты, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Мошенники распространяют программное обеспечение для дальнейшего шпионажа под видом медицинских файлов... На устройство потенциальной жертвы загружается отвлекающий документ - некая выписка из амбулаторной карты", - говорится в сообщении.
Параллельно идет скрытая установка загрузчика, а затем хакеры получают возможность удаленно выполнять команды на устройстве пользователя и выгружать данные, уточнили в МВД.
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