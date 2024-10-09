https://ria.ru/20241009/mvd-1977180478.html

МВД предупредило о хакерах, посылающих выписки из медкарты

МВД предупредило о хакерах, посылающих выписки из медкарты - РИА Новости, 09.10.2024

МВД предупредило о хакерах, посылающих выписки из медкарты

Полиция предупредила, что мошенники стали удаленно подключаться к гаджетам россиян, посылая на них выписку из медкарты, сообщается в Telegram-канале управления... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T13:41

2024-10-09T13:41

2024-10-09T13:41

технологии

россия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Полиция предупредила, что мошенники стали удаленно подключаться к гаджетам россиян, посылая на них выписку из медкарты, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Мошенники распространяют программное обеспечение для дальнейшего шпионажа под видом медицинских файлов... На устройство потенциальной жертвы загружается отвлекающий документ - некая выписка из амбулаторной карты", - говорится в сообщении. Параллельно идет скрытая установка загрузчика, а затем хакеры получают возможность удаленно выполнять команды на устройстве пользователя и выгружать данные, уточнили в МВД.

https://ria.ru/20241001/moshenniki-1975638621.html

россия

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2024

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технологии, россия