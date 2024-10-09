https://ria.ru/20241009/moskva-1977213767.html
В Москве вынесли приговор участнику "Легиона "Свобода России"*
В Москве вынесли приговор участнику "Легиона "Свобода России"* - РИА Новости, 09.10.2024
В Москве вынесли приговор участнику "Легиона "Свобода России"*
Второй западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы Евгения Мищенко за участие в запрещённой на территории РФ украинской террористической РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:51
2024-10-09T14:51
2024-10-09T14:58
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы Евгения Мищенко за участие в запрещённой на территории РФ украинской террористической организации "Легион "Свобода России"*, сообщили РИА Новости в суде."Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы", - сказали в суде.Прокурор требовал для него 16 лет заключения.По данным столичной прокуратуры, 50-летний Мищенко совершал умышленные действия, направленные против безопасности РФ, предлагая участникам "Легиона "Свобода России"* пользоваться принадлежащими ему земельными участками на территории Московской и Смоленской областей, а также отправлял им фото и видеоматериалы стратегических объектов".Москвич будет отбывать первые три года в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в исправительной колонии строгого режима.* Запрещенная в России террористические организация.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия, россия, смоленская область
Москва, Происшествия, Россия, Смоленская область
В Москве вынесли приговор участнику "Легиона "Свобода России"*
Обвиняемого в участии в "Легионе "Свобода России" Мищенко осудили на 12 лет
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы Евгения Мищенко за участие в запрещённой на территории РФ украинской террористической организации "Легион "Свобода России"*, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы", - сказали в суде.
Прокурор требовал для него 16 лет заключения.
По данным столичной прокуратуры, 50-летний Мищенко совершал умышленные действия, направленные против безопасности РФ, предлагая участникам "Легиона "Свобода России"* пользоваться принадлежащими ему земельными участками на территории Московской и Смоленской областей
, а также отправлял им фото и видеоматериалы стратегических объектов".
Москвич будет отбывать первые три года в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в исправительной колонии строгого режима.
* Запрещенная в России террористические организация.