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В Москве вынесли приговор участнику "Легиона "Свобода России"* - РИА Новости, 09.10.2024
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14:51 09.10.2024 (обновлено: 14:58 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/moskva-1977213767.html
В Москве вынесли приговор участнику "Легиона "Свобода России"*
В Москве вынесли приговор участнику "Легиона "Свобода России"* - РИА Новости, 09.10.2024
В Москве вынесли приговор участнику "Легиона "Свобода России"*
Второй западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы Евгения Мищенко за участие в запрещённой на территории РФ украинской террористической РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:51
2024-10-09T14:58
москва
происшествия
россия
смоленская область
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы Евгения Мищенко за участие в запрещённой на территории РФ украинской террористической организации "Легион "Свобода России"*, сообщили РИА Новости в суде."Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы", - сказали в суде.Прокурор требовал для него 16 лет заключения.По данным столичной прокуратуры, 50-летний Мищенко совершал умышленные действия, направленные против безопасности РФ, предлагая участникам "Легиона "Свобода России"* пользоваться принадлежащими ему земельными участками на территории Московской и Смоленской областей, а также отправлял им фото и видеоматериалы стратегических объектов".Москвич будет отбывать первые три года в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в исправительной колонии строгого режима.* Запрещенная в России террористические организация.
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москва, происшествия, россия, смоленская область
Москва, Происшествия, Россия, Смоленская область
В Москве вынесли приговор участнику "Легиона "Свобода России"*

Обвиняемого в участии в "Легионе "Свобода России" Мищенко осудили на 12 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы Евгения Мищенко за участие в запрещённой на территории РФ украинской террористической организации "Легион "Свобода России"*, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы", - сказали в суде.
Прокурор требовал для него 16 лет заключения.
По данным столичной прокуратуры, 50-летний Мищенко совершал умышленные действия, направленные против безопасности РФ, предлагая участникам "Легиона "Свобода России"* пользоваться принадлежащими ему земельными участками на территории Московской и Смоленской областей, а также отправлял им фото и видеоматериалы стратегических объектов".
Москвич будет отбывать первые три года в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в исправительной колонии строгого режима.
* Запрещенная в России террористические организация.
Бывший следователь СК РФ Марат Тамбиев - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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