https://ria.ru/20241009/moskva-1977213767.html

В Москве вынесли приговор участнику "Легиона "Свобода России"*

В Москве вынесли приговор участнику "Легиона "Свобода России"* - РИА Новости, 09.10.2024

В Москве вынесли приговор участнику "Легиона "Свобода России"*

Второй западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы Евгения Мищенко за участие в запрещённой на территории РФ украинской террористической РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:51

2024-10-09T14:51

2024-10-09T14:58

москва

происшествия

россия

смоленская область

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы Евгения Мищенко за участие в запрещённой на территории РФ украинской террористической организации "Легион "Свобода России"*, сообщили РИА Новости в суде."Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы", - сказали в суде.Прокурор требовал для него 16 лет заключения.По данным столичной прокуратуры, 50-летний Мищенко совершал умышленные действия, направленные против безопасности РФ, предлагая участникам "Легиона "Свобода России"* пользоваться принадлежащими ему земельными участками на территории Московской и Смоленской областей, а также отправлял им фото и видеоматериалы стратегических объектов".Москвич будет отбывать первые три года в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в исправительной колонии строгого режима.* Запрещенная в России террористические организация.

https://ria.ru/20241008/tambiev-1976941969.html

москва

россия

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москва, происшествия, россия, смоленская область