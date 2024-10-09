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Врач заявил о тенденции к росту многодетности в Москве - РИА Новости, 09.10.2024
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14:21 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/moskva-1977198920.html
Врач заявил о тенденции к росту многодетности в Москве
Врач заявил о тенденции к росту многодетности в Москве - РИА Новости, 09.10.2024
Врач заявил о тенденции к росту многодетности в Москве
Тенденция к росту многодетности наблюдается в Москве, за последние 5 лет число шестых и более родов выросло в два раза, сообщил главный внештатный специалист по РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:21
2024-10-09T14:21
общество
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
антон оленев
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Тенденция к росту многодетности наблюдается в Москве, за последние 5 лет число шестых и более родов выросло в два раза, сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии департамента здравоохранения столицы Антон Оленев. В среду специалист принял участие в XIX ежегодном Всероссийском конгрессе специалистов перинатальной медицины "Современная перинатология: организация, технологии, качество", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Оленев выступил на пленарном заседании. "Мы действительно, как и большинство регионов, отмечаем снижение, не такое выраженное, но все-таки снижение числа рождений. И при этом отмечается очень интересная тенденция, на фоне уменьшения первых, вторых и даже третьих родов увеличивается тенденция к многодетности... Многодетность становится трендом современности", - заявил Оленев в ходе пленарного заседания. Он добавил, что за последние 5 лет число шестых и более родов в столице выросло в два раза. Москвичи в структуре родов занимают чуть больше половины, динамика рождения среди жителей города снижается. "При этом примерно по трети - это жители Московской области, других регионов ну и в определенной степени увеличивается число иностранных граждан в структуре родов", - отметил специалист.
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общество, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), антон оленев
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Антон Оленев
Врач заявил о тенденции к росту многодетности в Москве

Врач: в Москве наблюдается тенденция к росту многодетности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке на Ходынском поле в Москве
Люди отдыхают в парке на Ходынском поле в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди отдыхают в парке на Ходынском поле в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Тенденция к росту многодетности наблюдается в Москве, за последние 5 лет число шестых и более родов выросло в два раза, сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии департамента здравоохранения столицы Антон Оленев.
В среду специалист принял участие в XIX ежегодном Всероссийском конгрессе специалистов перинатальной медицины "Современная перинатология: организация, технологии, качество", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Оленев выступил на пленарном заседании.
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"Мы действительно, как и большинство регионов, отмечаем снижение, не такое выраженное, но все-таки снижение числа рождений. И при этом отмечается очень интересная тенденция, на фоне уменьшения первых, вторых и даже третьих родов увеличивается тенденция к многодетности... Многодетность становится трендом современности", - заявил Оленев в ходе пленарного заседания.
Он добавил, что за последние 5 лет число шестых и более родов в столице выросло в два раза. Москвичи в структуре родов занимают чуть больше половины, динамика рождения среди жителей города снижается.
"При этом примерно по трети - это жители Московской области, других регионов ну и в определенной степени увеличивается число иностранных граждан в структуре родов", - отметил специалист.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Антон Оленев
 
 
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