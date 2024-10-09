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ЕП призвал скорее принять Молдавию в Евросоюз - РИА Новости, 09.10.2024
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15:20 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/moldaviya-1977223405.html
ЕП призвал скорее принять Молдавию в Евросоюз
ЕП призвал скорее принять Молдавию в Евросоюз - РИА Новости, 09.10.2024
ЕП призвал скорее принять Молдавию в Евросоюз
Депутаты Европарламента в резолюции о якобы имеющих место попытках России вмешаться в ситуацию в Молдавии традиционно призвали к преследованию молдавской... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:20
2024-10-09T15:20
в мире
молдавия
россия
кишинев
майя санду
ион кику
ирина влах
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Депутаты Европарламента в резолюции о якобы имеющих место попытках России вмешаться в ситуацию в Молдавии традиционно призвали к преследованию молдавской оппозиции, а также заявили о необходимости ускорить интеграционный процесс вступления республики в Евросоюз (ЕС). Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС. "Европарламент решительно осуждает эскалацию вредоносной деятельности России, вмешательство и гибридные операции, перед тем как граждане Молдавии пойдут на избирательные участки, чтобы проголосовать на президентских выборах страны и конституционном референдуме об интеграции в ЕС 20 октября… Депутаты призывают ЕС и его государства-члены обеспечить предоставление всей необходимой помощи Молдавии для укрепления ее институциональных механизмов и способности реагировать на гибридные угрозы… Поскольку переговоры о вступлении в ЕС с Молдавией уже начались, депутаты Европарламента призывают к более быстрому процессу и своевременной организации межправительственных конференций", - указывается в документе. В нем также содержится призыв "к дополнительным санкциям против политических деятелей, дестабилизирующих ситуацию в Молдавии". Бездоказательно в очередной раз обвинив Россию в неких попытках "подрыва предстоящего избирательного процесса, чтобы заставить молдаван проголосовать против более тесных связей с ЕС", а также заявив о якобы "подкупе избирателей" со стороны молдавской оппозиции, депутаты, тем не менее, сами призвали ЕС активно финансировать усилия Кишинева по вступлению в Евросоюз, а также поддерживать лояльных властям журналистов и представителей гражданского общества. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Грузии статус кандидата был предоставлен в декабре 2023 года. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, ион кику, ирина влах, евросоюз, европарламент, наша партия
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду, Ион Кику, Ирина Влах, Евросоюз, Европарламент, Наша партия
ЕП призвал скорее принять Молдавию в Евросоюз

ЕП призвал скорее принять Молдавию в Евросоюз и ввести санкции против оппозиции

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлажки Молдавии и Евросоюза
Флажки Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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Флажки Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Депутаты Европарламента в резолюции о якобы имеющих место попытках России вмешаться в ситуацию в Молдавии традиционно призвали к преследованию молдавской оппозиции, а также заявили о необходимости ускорить интеграционный процесс вступления республики в Евросоюз (ЕС).
Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.
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"Европарламент решительно осуждает эскалацию вредоносной деятельности России, вмешательство и гибридные операции, перед тем как граждане Молдавии пойдут на избирательные участки, чтобы проголосовать на президентских выборах страны и конституционном референдуме об интеграции в ЕС 20 октября… Депутаты призывают ЕС и его государства-члены обеспечить предоставление всей необходимой помощи Молдавии для укрепления ее институциональных механизмов и способности реагировать на гибридные угрозы… Поскольку переговоры о вступлении в ЕС с Молдавией уже начались, депутаты Европарламента призывают к более быстрому процессу и своевременной организации межправительственных конференций", - указывается в документе.
В нем также содержится призыв "к дополнительным санкциям против политических деятелей, дестабилизирующих ситуацию в Молдавии".
Бездоказательно в очередной раз обвинив Россию в неких попытках "подрыва предстоящего избирательного процесса, чтобы заставить молдаван проголосовать против более тесных связей с ЕС", а также заявив о якобы "подкупе избирателей" со стороны молдавской оппозиции, депутаты, тем не менее, сами призвали ЕС активно финансировать усилия Кишинева по вступлению в Евросоюз, а также поддерживать лояльных властям журналистов и представителей гражданского общества.
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В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Грузии статус кандидата был предоставлен в декабре 2023 года. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
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