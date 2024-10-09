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Молдавия выдвинула требования по открытию избирательных участков в России - РИА Новости, 09.10.2024
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09:54 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/moldaviya-1977098557.html
Молдавия выдвинула требования по открытию избирательных участков в России
Молдавия выдвинула требования по открытию избирательных участков в России - РИА Новости, 09.10.2024
Молдавия выдвинула требования по открытию избирательных участков в России
Служба информации и безопасности Молдавии настаивала, что избирательные участки в России должны быть открыты рядом с бункерами, МИД не смог это выполнить,... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T09:54
2024-10-09T09:54
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москва
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КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии настаивала, что избирательные участки в России должны быть открыты рядом с бункерами, МИД не смог это выполнить, поэтому вместо пяти участков будут открыты лишь два, сообщает радио Moldova со ссылкой на центризбирком республики. ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны настоял на возможности открытии только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. "Расположение участков в непосредственной близости от мест укрытия, в частности бункеров, обеспечение помещений запасными входами и выходами - вот некоторые из логистических условий, рекомендуемых Службой информации и безопасности, которые сделали бы возможными открытие еще трех избирательных участков в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте. Поскольку министерство иностранных дел не смогло выполнить эти условия, Центральная избирательная комиссия была вынуждена принять решение о невозможности де-факто организации и функционирования трех избирательных участков в России", - сообщает радиостанция. Обычно заключения Службы информации и безопасности и МИД носят рекомендательный характер, а решения ЦИК обязательны для исполнения. Однако в этом году ЦИК признал, что не может обязать другие органы открыть участки в РФ, поскольку речь идет о безопасности граждан. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20241007/moldaviya-1976821619.html
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молдавия, россия, москва, майя санду, ион кику, ирина влах, евросоюз, наша партия
Молдавия, Россия, Москва, Майя Санду, Ион Кику, Ирина Влах, Евросоюз, Наша партия
Молдавия выдвинула требования по открытию избирательных участков в России

Moldova: Кишинев выдвинул невыполнимые требования по избирательным участкам в РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии настаивала, что избирательные участки в России должны быть открыты рядом с бункерами, МИД не смог это выполнить, поэтому вместо пяти участков будут открыты лишь два, сообщает радио Moldova со ссылкой на центризбирком республики.
ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны настоял на возможности открытии только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности.
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"Расположение участков в непосредственной близости от мест укрытия, в частности бункеров, обеспечение помещений запасными входами и выходами - вот некоторые из логистических условий, рекомендуемых Службой информации и безопасности, которые сделали бы возможными открытие еще трех избирательных участков в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте. Поскольку министерство иностранных дел не смогло выполнить эти условия, Центральная избирательная комиссия была вынуждена принять решение о невозможности де-факто организации и функционирования трех избирательных участков в России", - сообщает радиостанция.
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Обычно заключения Службы информации и безопасности и МИД носят рекомендательный характер, а решения ЦИК обязательны для исполнения. Однако в этом году ЦИК признал, что не может обязать другие органы открыть участки в РФ, поскольку речь идет о безопасности граждан.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и и журналист Наталья Морарь.
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