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Лучшие фото с Третьей Московской недели моды - РИА Новости, 09.10.2024
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14:15 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/moda-1977103491.html
Лучшие фото с Третьей Московской недели моды
Лучшие фото с Третьей Московской недели моды - РИА Новости, 09.10.2024
Лучшие фото с Третьей Московской недели моды
В ЦВЗ "Манеж" проходит Третья Московская неделя моды. Яркие кадры с подиумов — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:15
2024-10-09T14:15
фото
москва
манеж
мода
одежда
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В ЦВЗ "Манеж" проходит Третья Московская неделя моды. Яркие кадры с подиумов — в фотоленте Ria.ru.
москва
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Фото, Москва, Манеж, мода, Одежда

Лучшие фото с Третьей Московской недели моды

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В ЦВЗ "Манеж" проходит Третья Московская неделя моды. Яркие кадры с подиумов — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Мероприятия проходили с 4 по 9 октября.

Шоу на показе коллекции бренда JULIA DALAKIAN в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Мероприятия проходили с 4 по 9 октября.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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1 из 18
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Зрителям показали работы дизайнеров из столицы и региональных брендов.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Alena Nega в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Зрителям показали работы дизайнеров из столицы и региональных брендов.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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2 из 18
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда IGOR GULYAEV.

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда IGOR GULYAEV в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда IGOR GULYAEV.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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3 из 18
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Свои коллекции широкой аудитории представили почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда IGOR GULYAEV в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Свои коллекции широкой аудитории представили почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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4 из 18
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Организаторы уточнили, что в рамках программы Московской недели моды продолжает действовать открытый маркет российских брендов.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда ZA_ZA в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Организаторы уточнили, что в рамках программы Московской недели моды продолжает действовать открытый маркет российских брендов.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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5 из 18
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда White Crow.

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда White Crow в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда White Crow.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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6 из 18
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Мероприятие было отмечено разнообразием показов не только столичных, но и ярких региональных брендов из Чебоксар, Якутска, Твери, Учкекена, Омска, Кирова и Элисты.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда ZA_ZA в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Мероприятие было отмечено разнообразием показов не только столичных, но и ярких региональных брендов из Чебоксар, Якутска, Твери, Учкекена, Омска, Кирова и Элисты.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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7 из 18
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда FASHION REBELS.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда FASHION REBELS в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда FASHION REBELS.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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8 из 18
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

В маркете посетители могут приобрести одежду, обувь и аксессуары от множества отечественных брендов.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда IGOR GULYAEV в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

В маркете посетители могут приобрести одежду, обувь и аксессуары от множества отечественных брендов.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
9 из 18
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Всего в течение всей недели провели 83 модных показа.

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда Alena Nega в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Всего в течение всей недели провели 83 модных показа.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
10 из 18
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда SPONTA.

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда SPONTA в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда SPONTA.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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11 из 18
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

В лектории, составляющем образовательную часть мероприятия, прошли четыре новые лекции.

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда Koss Koss в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

В лектории, составляющем образовательную часть мероприятия, прошли четыре новые лекции.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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12 из 18
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда SOLANGEL.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда SOLANGEL в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда SOLANGEL.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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13 из 18
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Международный шоурум, в котором отечественные дизайнеры получают возможность встретиться с байерами и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда FASHION REBELS в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Международный шоурум, в котором отечественные дизайнеры получают возможность встретиться с байерами и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
14 из 18
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

В фестивале короткометражных фильмов World Fashion Shorts приняли участие режиссеры не только из России, но и из других стран.

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда SPONTA в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

В фестивале короткометражных фильмов World Fashion Shorts приняли участие режиссеры не только из России, но и из других стран.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
15 из 18
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда ZA_ZA.

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда ZA_ZA в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда ZA_ZA.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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16 из 18
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Также одновременно с Третьей Московской недели моды прошел Международный форум BRICS+ Fashion Summit.

Шоу на показе коллекции бренда JULIA DALAKIAN в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Также одновременно с Третьей Московской недели моды прошел Международный форум BRICS+ Fashion Summit.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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17 из 18
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Он завершился в Московском концертном зале "Зарядье" 5 октября.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда IMKMODE в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Он завершился в Московском концертном зале "Зарядье" 5 октября.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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