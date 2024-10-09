Лучшие фото с Третьей Московской недели моды
Мероприятия проходили с 4 по 9 октября.
Зрителям показали работы дизайнеров из столицы и региональных брендов.
Зрителям показали работы дизайнеров из столицы и региональных брендов.
На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда IGOR GULYAEV.
На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда IGOR GULYAEV.
Свои коллекции широкой аудитории представили почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров.
Свои коллекции широкой аудитории представили почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров.
Организаторы уточнили, что в рамках программы Московской недели моды продолжает действовать открытый маркет российских брендов.
Организаторы уточнили, что в рамках программы Московской недели моды продолжает действовать открытый маркет российских брендов.
На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда White Crow.
На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда White Crow.
Мероприятие было отмечено разнообразием показов не только столичных, но и ярких региональных брендов из Чебоксар, Якутска, Твери, Учкекена, Омска, Кирова и Элисты.
Мероприятие было отмечено разнообразием показов не только столичных, но и ярких региональных брендов из Чебоксар, Якутска, Твери, Учкекена, Омска, Кирова и Элисты.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда FASHION REBELS.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда FASHION REBELS.
В маркете посетители могут приобрести одежду, обувь и аксессуары от множества отечественных брендов.
В маркете посетители могут приобрести одежду, обувь и аксессуары от множества отечественных брендов.
Всего в течение всей недели провели 83 модных показа.
Всего в течение всей недели провели 83 модных показа.
На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда SPONTA.
На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда SPONTA.
В лектории, составляющем образовательную часть мероприятия, прошли четыре новые лекции.
В лектории, составляющем образовательную часть мероприятия, прошли четыре новые лекции.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда SOLANGEL.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда SOLANGEL.
Международный шоурум, в котором отечественные дизайнеры получают возможность встретиться с байерами и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.
Международный шоурум, в котором отечественные дизайнеры получают возможность встретиться с байерами и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.
В фестивале короткометражных фильмов World Fashion Shorts приняли участие режиссеры не только из России, но и из других стран.
В фестивале короткометражных фильмов World Fashion Shorts приняли участие режиссеры не только из России, но и из других стран.
На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда ZA_ZA.
На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда ZA_ZA.
Также одновременно с Третьей Московской недели моды прошел Международный форум BRICS+ Fashion Summit.
Также одновременно с Третьей Московской недели моды прошел Международный форум BRICS+ Fashion Summit.
Он завершился в Московском концертном зале "Зарядье" 5 октября.
Он завершился в Московском концертном зале "Зарядье" 5 октября.