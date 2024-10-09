https://ria.ru/20241009/mo-1977174712.html

Российские войска ударили по объектам энергетики, снабжающим ВСУ

Российские войска ударили по объектам энергетики, снабжающим ВСУ - РИА Новости, 09.10.2024

Российские войска ударили по объектам энергетики, снабжающим ВСУ

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по объектам на Украине, обеспечивающим ВСУ топливом, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T13:16

2024-10-09T13:16

2024-10-09T14:11

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по объектам на Украине, обеспечивающим ВСУ топливом, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим ВСУ горюче-смазочными материалами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Кроме того, средства ПВО сбили переделанную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету ЗРК С-200 и 68 беспилотников самолетного типа.За минувшие сутки власти украинских регионов и СМИ сообщали о взрывах в Ильичевске Одесской области, в Харькове, Сумах, Полтаве и Киевской области.Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241007/svo-1976753872.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, вооруженные силы украины