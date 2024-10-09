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Российские войска ударили по объектам энергетики, снабжающим ВСУ - РИА Новости, 09.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 09.10.2024 (обновлено: 14:11 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/mo-1977174712.html
Российские войска ударили по объектам энергетики, снабжающим ВСУ
Российские войска ударили по объектам энергетики, снабжающим ВСУ - РИА Новости, 09.10.2024
Российские войска ударили по объектам энергетики, снабжающим ВСУ
Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по объектам на Украине, обеспечивающим ВСУ топливом, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T13:16
2024-10-09T14:11
специальная военная операция на украине
россия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по объектам на Украине, обеспечивающим ВСУ топливом, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим ВСУ горюче-смазочными материалами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Кроме того, средства ПВО сбили переделанную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету ЗРК С-200 и 68 беспилотников самолетного типа.За минувшие сутки власти украинских регионов и СМИ сообщали о взрывах в Ильичевске Одесской области, в Харькове, Сумах, Полтаве и Киевской области.Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241007/svo-1976753872.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Российские войска ударили по объектам энергетики, снабжающим ВСУ

МО: ВС России нанесли поражение украинским объектам энергетики

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по объектам на Украине, обеспечивающим ВСУ топливом, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим ВСУ горюче-смазочными материалами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
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Кроме того, средства ПВО сбили переделанную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету ЗРК С-200 и 68 беспилотников самолетного типа.
За минувшие сутки власти украинских регионов и СМИ сообщали о взрывах в Ильичевске Одесской области, в Харькове, Сумах, Полтаве и Киевской области.
Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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