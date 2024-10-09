Мишустин призвал заменить программное обеспечение российских авиакомпаний
Мишустин: критически важно заменить ПО авиакомпаний на отечественное
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор и председатель правления ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" Сергей Александровский во время встречи. 9 октября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор и председатель правления ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" Сергей Александровский во время встречи. 9 октября 2024
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает критически важным заменить программное обеспечение российских авиакомпаний на отечественное.
"В данный момент критически важно заменить программное обеспечение на отечественное. Знаю, что вы этим занимаетесь. Здесь "Аэрофлот" лидер, потому что наши индустриальные центры компетенций, где также работает "Аэрофлот", - пример для других авиакомпаний, и здесь, конечно, в отрасли нужно наводить порядок", - сказал Мишустин на встрече с главой компании "Аэрофлот" Сергеем Александровским.
Он попросил Александровского доложить, как происходит цифровая трансформация компании "Аэрофлот".
"Опытная эксплуатация, промышленная эксплуатация программного обеспечения должны быть под вашим личным контролем. Важно, чтобы все системы работали как единое целое. Конечно, этим надо заниматься и держать на особом контроле, это очень важное направление работы", – подчеркнул Мишустин.