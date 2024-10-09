https://ria.ru/20241009/mishustin-1977128987.html

Мишустин призвал заменить программное обеспечение российских авиакомпаний

Мишустин призвал заменить программное обеспечение российских авиакомпаний - РИА Новости, 09.10.2024

Мишустин призвал заменить программное обеспечение российских авиакомпаний

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает критически важным заменить программное обеспечение российских авиакомпаний на отечественное. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T11:03

2024-10-09T11:03

2024-10-09T11:54

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

аэрофлот

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает критически важным заменить программное обеспечение российских авиакомпаний на отечественное. "В данный момент критически важно заменить программное обеспечение на отечественное. Знаю, что вы этим занимаетесь. Здесь "Аэрофлот" лидер, потому что наши индустриальные центры компетенций, где также работает "Аэрофлот", - пример для других авиакомпаний, и здесь, конечно, в отрасли нужно наводить порядок", - сказал Мишустин на встрече с главой компании "Аэрофлот" Сергеем Александровским. Он попросил Александровского доложить, как происходит цифровая трансформация компании "Аэрофлот". "Опытная эксплуатация, промышленная эксплуатация программного обеспечения должны быть под вашим личным контролем. Важно, чтобы все системы работали как единое целое. Конечно, этим надо заниматься и держать на особом контроле, это очень важное направление работы", – подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20241009/mishustin-1977123313.html

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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, аэрофлот