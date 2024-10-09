https://ria.ru/20241009/mischenko-1977199348.html
Обвиняемому в участии в "Легионе "Свобода России"* Мищенко запросили 16 лет
Обвиняемому в участии в "Легионе "Свобода России"* Мищенко запросили 16 лет - РИА Новости, 09.10.2024
Обвиняемому в участии в "Легионе "Свобода России"* Мищенко запросили 16 лет
Прокурор запросил 16 лет колонии для Евгения Мищенко, обвиняемого в участии в запрещённой в РФ украинской террористической организации "Легион "Свобода... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:23
2024-10-09T14:23
2024-10-09T14:23
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Прокурор запросил 16 лет колонии для Евгения Мищенко, обвиняемого в участии в запрещённой в РФ украинской террористической организации "Легион "Свобода России"*, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде. "В ходе прений сторон гособвинитель попросил назначить наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - сказали в суде. Мищенко обвиняется по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной в РФ террористической), санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Мищенко задержали в сентябре прошлого года, после чего Бабушкинский суд Москвы его арестовал, тогда ему вменяли ч. 2. ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма), по которой грозит не более 7 лет лишения свободы.* Запрещенная в России террористические организация.
https://ria.ru/20240916/fsb-1973013607.html
https://ria.ru/20240719/sud-1960717227.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Обвиняемому в участии в "Легионе "Свобода России"* Мищенко запросили 16 лет
Прокурор просит 16 лет обвиняемому в участии в "Легионе "Свобода России" Мищенко
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Прокурор запросил 16 лет колонии для Евгения Мищенко, обвиняемого в участии в запрещённой в РФ украинской террористической организации "Легион "Свобода России"*, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде.
"В ходе прений сторон гособвинитель попросил назначить наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - сказали в суде.
Мищенко обвиняется по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной в РФ террористической), санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Мищенко задержали в сентябре прошлого года, после чего Бабушкинский суд Москвы
его арестовал, тогда ему вменяли ч. 2. ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма), по которой грозит не более 7 лет лишения свободы.
* Запрещенная в России террористические организация.