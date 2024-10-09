https://ria.ru/20241009/minoborony-1977087680.html
Силы ПВО уничтожили 47 беспилотников над пятью регионами России
Силы ПВО уничтожили 47 беспилотников над пятью регионами России - РИА Новости, 09.10.2024
Силы ПВО уничтожили 47 беспилотников над пятью регионами России
За ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 47 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T07:16
2024-10-09T07:16
2024-10-09T09:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
белгородская область
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. За ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 47 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."Двадцать четыре БПЛА сбиты над территорией Брянской области, пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, по два БПЛА в Курской и Ростовской областях, один — в Краснодарском крае и 13 — над акваторией Азовского моря", — говорится в релизе.По информации губернатора в Брянской области Александра Богомаза, из-за налета дронов никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.В Ростовской области из-за падения обломков беспилотника в Кагальницком районе начался ландшафтный пожар, который оперативно потушили, сообщил глава региона Василий Голубев. Еще один аппарат сбили в районе Новошахтинска, там также обошлось без пострадавших, добавил он.На Кубани дрон атаковал частный дом в селе Шабельское Щербиновского района, рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. В доме выбило стекла и повредило газовую трубу, никто не пострадал.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20241009/rossiya-1977033420.html
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безопасность, россия, брянская область, белгородская область, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Белгородская область, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили 47 беспилотников над пятью регионами России
Минобороны: ПВО уничтожила 47 беспилотников над пятью регионами и Азовским морем