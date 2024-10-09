https://ria.ru/20241009/minoborony-1977087680.html

Силы ПВО уничтожили 47 беспилотников над пятью регионами России

Силы ПВО уничтожили 47 беспилотников над пятью регионами России - РИА Новости, 09.10.2024

Силы ПВО уничтожили 47 беспилотников над пятью регионами России

За ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 47 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T07:16

2024-10-09T07:16

2024-10-09T09:11

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

брянская область

белгородская область

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. За ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 47 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."Двадцать четыре БПЛА сбиты над территорией Брянской области, пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, по два БПЛА в Курской и Ростовской областях, один — в Краснодарском крае и 13 — над акваторией Азовского моря", — говорится в релизе.По информации губернатора в Брянской области Александра Богомаза, из-за налета дронов никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.В Ростовской области из-за падения обломков беспилотника в Кагальницком районе начался ландшафтный пожар, который оперативно потушили, сообщил глава региона Василий Голубев. Еще один аппарат сбили в районе Новошахтинска, там также обошлось без пострадавших, добавил он.На Кубани дрон атаковал частный дом в селе Шабельское Щербиновского района, рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. В доме выбило стекла и повредило газовую трубу, никто не пострадал.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20241009/rossiya-1977033420.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

белгородская область

ростовская область

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безопасность, россия, брянская область, белгородская область, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)