https://ria.ru/20241009/minfin-1977307086.html
Минфин России не ожидает существенных доходов от майнинга
Минфин России не ожидает существенных доходов от майнинга - РИА Новости, 09.10.2024
Минфин России не ожидает существенных доходов от майнинга
Минфин РФ не ожидает существенных доходов бюджета от майнинга, важны не сами доходы, а возможность использования полученной криптовалюты для внешних расчетов,... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T23:42
2024-10-09T23:42
2024-10-09T23:42
экономика
россия
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Минфин РФ не ожидает существенных доходов бюджета от майнинга, важны не сами доходы, а возможность использования полученной криптовалюты для внешних расчетов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу RT Arabic. "Мы здесь не рассчитываем на какие-то существенные доходы. Это первое. Почему? Потому что мы этой осенью договорились вместе с парламентариями принять соответствующее законодательное решение о налогообложении майнинга. Тогда будут уже и доходы. Но дело не в этом. Дело в том, что результат майнинга – это криптовалюта, по закону является средством платежа, в том числе с нашими иностранными торговыми партнерами. Важно также, что мы приняли решение о возможности использования цифровых финансовых активов, в том числе и иностранных ЦФА, для расчетов за наши товары, за экспорт наших товаров, за счет нашей внешней торговой деятельности", - сказал Силуанов. "Поэтому важно не то, сколько мы получим в бюджет от майнинга, а то, что та криптовалюта, которая получена в результате этого майнинга, законодательно стала основанием для взаиморасчетов, как, в первую очередь, не внутри, а во внешнем контуре за товары и услуги, которые мы получаем от наших стран-партнеров", - подчеркнул министр. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют.
https://ria.ru/20240905/mayning-1970773265.html
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экономика, россия, антон силуанов, владимир путин
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Владимир Путин
Минфин России не ожидает существенных доходов от майнинга
Силуанов: Минфин не ожидает существенных доходов бюджета от майнинга
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Минфин РФ не ожидает существенных доходов бюджета от майнинга, важны не сами доходы, а возможность использования полученной криптовалюты для внешних расчетов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу RT Arabic.
"Мы здесь не рассчитываем на какие-то существенные доходы. Это первое. Почему? Потому что мы этой осенью договорились вместе с парламентариями принять соответствующее законодательное решение о налогообложении майнинга. Тогда будут уже и доходы. Но дело не в этом. Дело в том, что результат майнинга – это криптовалюта, по закону является средством платежа, в том числе с нашими иностранными торговыми партнерами. Важно также, что мы приняли решение о возможности использования цифровых финансовых активов, в том числе и иностранных ЦФА, для расчетов за наши товары, за экспорт наших товаров, за счет нашей внешней торговой деятельности", - сказал Силуанов.
"Поэтому важно не то, сколько мы получим в бюджет от майнинга, а то, что та криптовалюта, которая получена в результате этого майнинга, законодательно стала основанием для взаиморасчетов, как, в первую очередь, не внутри, а во внешнем контуре за товары и услуги, которые мы получаем от наших стран-партнеров", - подчеркнул министр.
Президент России Владимир Путин
подписал закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют.