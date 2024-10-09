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В Москве запустили диалоговую платформу по алмазам в формате БРИКС+ - РИА Новости, 09.10.2024
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16:11 09.10.2024 (обновлено: 16:27 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/minfin-1977237558.html
В Москве запустили диалоговую платформу по алмазам в формате БРИКС+
В Москве запустили диалоговую платформу по алмазам в формате БРИКС+ - РИА Новости, 09.10.2024
В Москве запустили диалоговую платформу по алмазам в формате БРИКС+
Минфин РФ сообщил о запуске диалоговой платформы по алмазам в формате БРИКС+ с участием алмазодобывающих стран Африки, в среду в Москве прошло первое ее... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:11
2024-10-09T16:27
москва
экономика
россия
африка
алексей моисеев
брикс
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минфин РФ сообщил о запуске диалоговой платформы по алмазам в формате БРИКС+ с участием алмазодобывающих стран Африки, в среду в Москве прошло первое ее заседание, платформа будет способствовать укреплению связей между участниками и созданию новых форм кооперации."В рамках председательства Российской Федерации в БРИКС 9 октября в г. Москве в гибридном формате "на полях" встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран объединения состоялось инаугурационное заседание неформальной диалоговой платформы по сотрудничеству в алмазно-бриллиантовой отрасли. Встреча проходила по итогам договоренностей, достигнутых на мероприятиях российского председательства БРИКС, а также благодаря поддержке инициативы со стороны Ассоциации стран-производителей алмазов Африки (АДПА)", - говорится в сообщении пресс-службы министерства по итогам встречи."Запуск диалоговой платформы по алмазам в формате БРИКС+ с участием алмазодобывающих стран Африки будет способствовать укреплению торговых и деловых связей между нашими странами, созданию новых форм кооперации и выработке единой позиции представителей всех сегментов "алмазного трубопровода" от добычи до ритейла в общих интересах стабильного развития отрасли", - отметил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.Как при этом подчеркнул Моисеев, сотрудничество строится на принципах схемы сертификации Кимберлийского процесса как единственного универсального механизма регулирования мировой торговли необработанными алмазами.Представители отрасли и регулирующих органов из стран БРИКС, а также приглашенные участники от ведущих международных отраслевых организаций обсудили потенциальные направления развития регулярного диалога для обеспечения устойчивого развития алмазно-бриллиантовой торговли. По итогам этой работы было согласовано четыре основных направления: создание добавленной стоимости в цепочках поставок, поддержка программ видового маркетинга бриллиантов на рынках БРИКС, обеспечение единых стандартов ответственной алмазодобычи и торговли, обмен лучшими практиками.В рамках отдельной сессии представители стран БРИКС поддержали необходимость увеличения оборота драгоценных камней и драгметаллов между странами на основе единых стандартов качества продукции, условились выделить это направление работы в отдельный трек, отметили в Минфине. Подводя итоги заседания, члены объединения обсудили планы на 2025 год и проект заявления, которое предложено отразить в декларации лидеров, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20241008/putin-1977014175.html
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москва, экономика, россия, африка, алексей моисеев, брикс, министерство финансов рф (минфин россии)
Москва, Экономика, Россия, Африка, Алексей Моисеев, БРИКС, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Москве запустили диалоговую платформу по алмазам в формате БРИКС+

Минфин: в Москве запущена диалоговая платформа по алмазно-бриллиантовой отрасли

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минфин РФ сообщил о запуске диалоговой платформы по алмазам в формате БРИКС+ с участием алмазодобывающих стран Африки, в среду в Москве прошло первое ее заседание, платформа будет способствовать укреплению связей между участниками и созданию новых форм кооперации.
"В рамках председательства Российской Федерации в БРИКС 9 октября в г. Москве в гибридном формате "на полях" встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран объединения состоялось инаугурационное заседание неформальной диалоговой платформы по сотрудничеству в алмазно-бриллиантовой отрасли. Встреча проходила по итогам договоренностей, достигнутых на мероприятиях российского председательства БРИКС, а также благодаря поддержке инициативы со стороны Ассоциации стран-производителей алмазов Африки (АДПА)", - говорится в сообщении пресс-службы министерства по итогам встречи.
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"Запуск диалоговой платформы по алмазам в формате БРИКС+ с участием алмазодобывающих стран Африки будет способствовать укреплению торговых и деловых связей между нашими странами, созданию новых форм кооперации и выработке единой позиции представителей всех сегментов "алмазного трубопровода" от добычи до ритейла в общих интересах стабильного развития отрасли", - отметил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.
Как при этом подчеркнул Моисеев, сотрудничество строится на принципах схемы сертификации Кимберлийского процесса как единственного универсального механизма регулирования мировой торговли необработанными алмазами.
Представители отрасли и регулирующих органов из стран БРИКС, а также приглашенные участники от ведущих международных отраслевых организаций обсудили потенциальные направления развития регулярного диалога для обеспечения устойчивого развития алмазно-бриллиантовой торговли. По итогам этой работы было согласовано четыре основных направления: создание добавленной стоимости в цепочках поставок, поддержка программ видового маркетинга бриллиантов на рынках БРИКС, обеспечение единых стандартов ответственной алмазодобычи и торговли, обмен лучшими практиками.
В рамках отдельной сессии представители стран БРИКС поддержали необходимость увеличения оборота драгоценных камней и драгметаллов между странами на основе единых стандартов качества продукции, условились выделить это направление работы в отдельный трек, отметили в Минфине. Подводя итоги заседания, члены объединения обсудили планы на 2025 год и проект заявления, которое предложено отразить в декларации лидеров, добавили в министерстве.
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