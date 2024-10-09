https://ria.ru/20241009/milton-1977301922.html

В США сообщили об ослаблении урагана "Милтон"

В США сообщили об ослаблении урагана "Милтон" - РИА Новости, 09.10.2024

В США сообщили об ослаблении урагана "Милтон"

Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) сообщил о дальнейшем ослаблении урагана "Милтон", указав на снижение скорости ветра с 230 до 215... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T22:21

2024-10-09T22:21

2024-10-09T22:21

в мире

флорида

сша

тампа

джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) сообщил о дальнейшем ослаблении урагана "Милтон", указав на снижение скорости ветра с 230 до 215 километров в час. "Максимальная скорость ветров составляет около 130 миль в час (215 километров в час) с более сильными порывами", - говорится в обновленном релиза NHC. Приближающийся к побережью американского штата Флорида "Милтон" все еще остается ураганом четвертой категории и считается "чрезвычайно опасным", однако постепенное снижение его мощности продолжается. В центре ждут, что к утру пятницы он станет внетропическим штормом. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.

https://ria.ru/20241009/milton-1977301457.html

флорида

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тампа

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в мире, флорида, сша, тампа, джо байден