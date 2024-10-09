https://ria.ru/20241009/milton-1977301457.html

Ущерб от урагана "Милтон" может превзойти "Катрину", заявили эксперты

Ущерб от урагана "Милтон" может превзойти "Катрину", заявили эксперты - РИА Новости, 09.10.2024

Ущерб от урагана "Милтон" может превзойти "Катрину", заявили эксперты

Разрушения от приближающегося к американскому штату Флорида урагана "Милтон" могут стать тяжелее, чем от "Катрины" в 2005 году из-за его ожидаемого выхода на... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T22:16

2024-10-09T22:16

2024-10-09T22:16

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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Разрушения от приближающегося к американскому штату Флорида урагана "Милтон" могут стать тяжелее, чем от "Катрины" в 2005 году из-за его ожидаемого выхода на сушу в районе густонаселенного залива Тампа, заявили РИА Новости эксперты. В результате самого разрушительного в истории США урагана "Катрина" 23-30 августа 2005 года погибли 1836 человек и фактически полностью был разрушен город Новый Орлеан в штате Луизиана. Ущерб от урагана "Катрина", по данным Национальной метеорологической службы, достиг 125 миллиардов долларов. Примерно половину этой суммы - 60 миллиардов - составили потери страховых компаний. "Порт Тампа в одноименном заливе - один из самых уязвимых в США и не принимал на себя удар ураганов с начала 1900-х годов. Если ураган даже третьей категории зайдет в залив Тампа, разрушения будут хуже, чем от "Катрины"! Если же "Милтон" удержится в пятой категории (ожидается, что ураган ослабнет до третьей к моменту выхода на сушу - ред.), то мы, возможно, увидим разрушения такого масштаба, который ранее не наблюдали в современной истории", - заявил РИА Новости Дэвид Холт, доцент кафедры географии Университета Южного Миссисипи. Кевин Рид, профессор Школы морских и атмосферных наук Университета Стоуни-Брук, указал, что разрушительность урагана в контексте ущерба людям не только измеряется стандартной шкалой категорий, но и зависит от того, какие именно территории были затронуты стихией. "Например, "Милтон" выйдет на сушу в густонаселенном районе Флориды. Это приведет к большему ущербу, чем если бы ураган вышел на сушу в гораздо менее населенной точке", - прокомментировал Рид. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе густонаселенного залива Тампа.

https://ria.ru/20241009/florida-1977277005.html

https://ria.ru/20241007/uragan-1976760927.html

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в мире, флорида, тампа, сша, джо байден, происшествия