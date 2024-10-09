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Ущерб от урагана "Милтон" может превзойти "Катрину", заявили эксперты - РИА Новости, 09.10.2024
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22:16 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/milton-1977301457.html
Ущерб от урагана "Милтон" может превзойти "Катрину", заявили эксперты
Ущерб от урагана "Милтон" может превзойти "Катрину", заявили эксперты - РИА Новости, 09.10.2024
Ущерб от урагана "Милтон" может превзойти "Катрину", заявили эксперты
Разрушения от приближающегося к американскому штату Флорида урагана "Милтон" могут стать тяжелее, чем от "Катрины" в 2005 году из-за его ожидаемого выхода на... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T22:16
2024-10-09T22:16
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Разрушения от приближающегося к американскому штату Флорида урагана "Милтон" могут стать тяжелее, чем от "Катрины" в 2005 году из-за его ожидаемого выхода на сушу в районе густонаселенного залива Тампа, заявили РИА Новости эксперты. В результате самого разрушительного в истории США урагана "Катрина" 23-30 августа 2005 года погибли 1836 человек и фактически полностью был разрушен город Новый Орлеан в штате Луизиана. Ущерб от урагана "Катрина", по данным Национальной метеорологической службы, достиг 125 миллиардов долларов. Примерно половину этой суммы - 60 миллиардов - составили потери страховых компаний. "Порт Тампа в одноименном заливе - один из самых уязвимых в США и не принимал на себя удар ураганов с начала 1900-х годов. Если ураган даже третьей категории зайдет в залив Тампа, разрушения будут хуже, чем от "Катрины"! Если же "Милтон" удержится в пятой категории (ожидается, что ураган ослабнет до третьей к моменту выхода на сушу - ред.), то мы, возможно, увидим разрушения такого масштаба, который ранее не наблюдали в современной истории", - заявил РИА Новости Дэвид Холт, доцент кафедры географии Университета Южного Миссисипи. Кевин Рид, профессор Школы морских и атмосферных наук Университета Стоуни-Брук, указал, что разрушительность урагана в контексте ущерба людям не только измеряется стандартной шкалой категорий, но и зависит от того, какие именно территории были затронуты стихией. "Например, "Милтон" выйдет на сушу в густонаселенном районе Флориды. Это приведет к большему ущербу, чем если бы ураган вышел на сушу в гораздо менее населенной точке", - прокомментировал Рид. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе густонаселенного залива Тампа.
https://ria.ru/20241009/florida-1977277005.html
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в мире, флорида, тампа, сша, джо байден, происшествия
В мире, Флорида, Тампа, США, Джо Байден, Происшествия
Ущерб от урагана "Милтон" может превзойти "Катрину", заявили эксперты

Разрушения от урагана "Милтон" могут стать тяжелее, чем от "Катрины" в 2005 году

© Фото : National Oceanic and Atmospheric AdministrationУраган "Милтон", приближающийся к побережью американского штата Флорида. Спутниковый снимок
Ураган Милтон, приближающийся к побережью американского штата Флорида. Спутниковый снимок - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : National Oceanic and Atmospheric Administration
Ураган "Милтон", приближающийся к побережью американского штата Флорида. Спутниковый снимок
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Разрушения от приближающегося к американскому штату Флорида урагана "Милтон" могут стать тяжелее, чем от "Катрины" в 2005 году из-за его ожидаемого выхода на сушу в районе густонаселенного залива Тампа, заявили РИА Новости эксперты.
В результате самого разрушительного в истории США урагана "Катрина" 23-30 августа 2005 года погибли 1836 человек и фактически полностью был разрушен город Новый Орлеан в штате Луизиана. Ущерб от урагана "Катрина", по данным Национальной метеорологической службы, достиг 125 миллиардов долларов. Примерно половину этой суммы - 60 миллиардов - составили потери страховых компаний.
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Во Флориде предупредили о жертвах, которые принесет ураган "Милтон"
Вчера, 19:11
"Порт Тампа в одноименном заливе - один из самых уязвимых в США и не принимал на себя удар ураганов с начала 1900-х годов. Если ураган даже третьей категории зайдет в залив Тампа, разрушения будут хуже, чем от "Катрины"! Если же "Милтон" удержится в пятой категории (ожидается, что ураган ослабнет до третьей к моменту выхода на сушу - ред.), то мы, возможно, увидим разрушения такого масштаба, который ранее не наблюдали в современной истории", - заявил РИА Новости Дэвид Холт, доцент кафедры географии Университета Южного Миссисипи.
Кевин Рид, профессор Школы морских и атмосферных наук Университета Стоуни-Брук, указал, что разрушительность урагана в контексте ущерба людям не только измеряется стандартной шкалой категорий, но и зависит от того, какие именно территории были затронуты стихией.
"Например, "Милтон" выйдет на сушу в густонаселенном районе Флориды. Это приведет к большему ущербу, чем если бы ураган вышел на сушу в гораздо менее населенной точке", - прокомментировал Рид.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе густонаселенного залива Тампа.
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