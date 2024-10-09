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Ураган "Милтон" во Флориде будет сопровождаться штормом, заявил эксперт - РИА Новости, 09.10.2024
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17:43 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/milton-1977261795.html
Ураган "Милтон" во Флориде будет сопровождаться штормом, заявил эксперт
Ураган "Милтон" во Флориде будет сопровождаться штормом, заявил эксперт - РИА Новости, 09.10.2024
Ураган "Милтон" во Флориде будет сопровождаться штормом, заявил эксперт
Ураган "Милтон" во Флориде будет сопровождаться 12-балльным штормом с усилением порывов ветра до 180 километров в час и высотой волн от семи до девяти метров,... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T17:43
2024-10-09T17:43
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ураган "Милтон" во Флориде будет сопровождаться 12-балльным штормом с усилением порывов ветра до 180 километров в час и высотой волн от семи до девяти метров, он закончится к пятнице, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что в течение ближайших 24 часов ураган "Милтон" обрушится на центральные районы Флориды. В некоторых районах количество осадков за сутки составит 180-230 миллиметров, в Москве такое число осадков обычно выпадает за целое лето. "В ночь на четверг ветер усилится до ураганных 40-50 метров в секунду - это до 180 километров в час, высота волн в море будет достигать 7-9 метров по шкале Бофорта - это высший, крайне редкий 12-балльный шторм, при котором происходят колоссальные разрушения, серьезно повреждаются здания, строения и дома, деревья вырываются с корнем, растительность тотально уничтожается", - уточнил Тишковец. Он добавил, что к пятнице ураган покинет Флориду и будет кружить в Атлантике на удалении 400 километров. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга.
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в мире, флорида, москва, сша, евгений тишковец, джо байден
В мире, Флорида, Москва, США, Евгений Тишковец, Джо Байден
Ураган "Милтон" во Флориде будет сопровождаться штормом, заявил эксперт

Тишковец: ураган "Милтон" во Флориде будет сопровождаться 12-балльным штормом

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"Ураган "Милтон"
Ураган Милтон - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"
Ураган "Милтон"
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ураган "Милтон" во Флориде будет сопровождаться 12-балльным штормом с усилением порывов ветра до 180 километров в час и высотой волн от семи до девяти метров, он закончится к пятнице, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что в течение ближайших 24 часов ураган "Милтон" обрушится на центральные районы Флориды. В некоторых районах количество осадков за сутки составит 180-230 миллиметров, в Москве такое число осадков обычно выпадает за целое лето.
"В ночь на четверг ветер усилится до ураганных 40-50 метров в секунду - это до 180 километров в час, высота волн в море будет достигать 7-9 метров по шкале Бофорта - это высший, крайне редкий 12-балльный шторм, при котором происходят колоссальные разрушения, серьезно повреждаются здания, строения и дома, деревья вырываются с корнем, растительность тотально уничтожается", - уточнил Тишковец.
Он добавил, что к пятнице ураган покинет Флориду и будет кружить в Атлантике на удалении 400 километров.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга.
Ураган Милтон, приближающийся к побережью американского штата Флорида. Спутниковый снимок - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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