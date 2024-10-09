https://ria.ru/20241009/milton-1977261795.html

Ураган "Милтон" во Флориде будет сопровождаться штормом, заявил эксперт

Ураган "Милтон" во Флориде будет сопровождаться штормом, заявил эксперт - РИА Новости, 09.10.2024

Ураган "Милтон" во Флориде будет сопровождаться штормом, заявил эксперт

Ураган "Милтон" во Флориде будет сопровождаться 12-балльным штормом с усилением порывов ветра до 180 километров в час и высотой волн от семи до девяти метров,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T17:43

2024-10-09T17:43

2024-10-09T17:43

в мире

флорида

москва

сша

евгений тишковец

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977246122_0:184:1281:904_1920x0_80_0_0_1c42168a1ed9f08ae40159fc6ebd3657.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ураган "Милтон" во Флориде будет сопровождаться 12-балльным штормом с усилением порывов ветра до 180 километров в час и высотой волн от семи до девяти метров, он закончится к пятнице, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что в течение ближайших 24 часов ураган "Милтон" обрушится на центральные районы Флориды. В некоторых районах количество осадков за сутки составит 180-230 миллиметров, в Москве такое число осадков обычно выпадает за целое лето. "В ночь на четверг ветер усилится до ураганных 40-50 метров в секунду - это до 180 километров в час, высота волн в море будет достигать 7-9 метров по шкале Бофорта - это высший, крайне редкий 12-балльный шторм, при котором происходят колоссальные разрушения, серьезно повреждаются здания, строения и дома, деревья вырываются с корнем, растительность тотально уничтожается", - уточнил Тишковец. Он добавил, что к пятнице ураган покинет Флориду и будет кружить в Атлантике на удалении 400 километров. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга.

https://ria.ru/20241009/milton-1977178628.html

флорида

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, флорида, москва, сша, евгений тишковец, джо байден