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Ураган "Милтон" может кардинально изменить береговую линию Флориды
Ураган "Милтон" может кардинально изменить береговую линию Флориды - РИА Новости, 09.10.2024
Ураган "Милтон" может кардинально изменить береговую линию Флориды
Надвигающийся на Флориду ураган "Милтон" может кардинально изменить береговую линию штата из-за эрозии песчаных дюн и затопления прибрежных территорий, сообщает РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:52
2024-10-09T16:52
2024-10-09T16:52
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Надвигающийся на Флориду ураган "Милтон" может кардинально изменить береговую линию штата из-за эрозии песчаных дюн и затопления прибрежных территорий, сообщает Геологическая служба США (USGS). "По прогнозам экспертов USGS, волны и штормовой нагон от "Милтона" потенциально могут вызвать эрозию и заплеск волны на 100% всех прибрежных пляжей во Флориде", - говорится в сообщении ведомства. Согласно сообщению, заплеск волны происходит, когда уровень воды превышает высоту песчаных дюн. Это приводит к тому, что вода переливается через дюны, сдвигая песок дальше на берег и тем самым существенно меняя прибрежный ландшафт. По заявлению океанографа Кары Доран, занимающейся прогнозом изменений береговой линии, большая часть западного побережья Флориды уже сильно пострадала от недавнего урагана "Хелен", вызвавшего затопления и полную эрозию дюн. Это привело к тому, что на многих участках берега нет дюн, которые могли бы его защитить, поэтому сейчас побережье особенно уязвимо перед надвигающимся ураганом "Милтон". Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.
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в мире, флорида, сша, тампа, джо байден
В мире, Флорида, США, Тампа, Джо Байден
Ураган "Милтон" может кардинально изменить береговую линию Флориды
USGS: ураган "Милтон" может кардинально изменить береговую линию Флориды
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Надвигающийся на Флориду ураган "Милтон" может кардинально изменить береговую линию штата из-за эрозии песчаных дюн и затопления прибрежных территорий, сообщает Геологическая служба США (USGS).
"По прогнозам экспертов USGS, волны и штормовой нагон от "Милтона" потенциально могут вызвать эрозию и заплеск волны на 100% всех прибрежных пляжей во Флориде", - говорится в сообщении ведомства.
Согласно сообщению, заплеск волны происходит, когда уровень воды превышает высоту песчаных дюн. Это приводит к тому, что вода переливается через дюны, сдвигая песок дальше на берег и тем самым существенно меняя прибрежный ландшафт.
По заявлению океанографа Кары Доран, занимающейся прогнозом изменений береговой линии, большая часть западного побережья Флориды уже сильно пострадала от недавнего урагана "Хелен", вызвавшего затопления и полную эрозию дюн. Это привело к тому, что на многих участках берега нет дюн, которые могли бы его защитить, поэтому сейчас побережье особенно уязвимо перед надвигающимся ураганом "Милтон".
Президент США Джо Байден
7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа
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