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Мощность "Милтона" почти вдвое превысит максимальную шкалу, заявил Вильфанд - РИА Новости, 09.10.2024
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13:27 09.10.2024 (обновлено: 23:00 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/milton-1977178628.html
Мощность "Милтона" почти вдвое превысит максимальную шкалу, заявил Вильфанд
Мощность "Милтона" почти вдвое превысит максимальную шкалу, заявил Вильфанд - РИА Новости, 09.10.2024
Мощность "Милтона" почти вдвое превысит максимальную шкалу, заявил Вильфанд
Мощность тропического циклона "Милтон" почти вдвое превысит ураганный ветер, начинающийся от 33 метров в секунду, который относят к наивысшей, пятой шкале... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T13:27
2024-10-09T23:00
в мире
флорида
сша
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роман вильфанд
джо байден
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Мощность тропического циклона "Милтон" почти вдвое превысит ураганный ветер, начинающийся от 33 метров в секунду, который относят к наивысшей, пятой шкале циклонов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Мощь его колоссальная. По расчетам, он превысит ураганный ветер почти в два раза", — сказал Вильфанд. Синоптик пояснил, что тропические циклоны по силе делятся на пять степеней. Наивысшая шкала — ураган, когда скорость ветра достигает 33 метров в секунду и более. По словам Вильфанда, надвигающийся на Флориду тропический циклон "Милтон" мощнее "Катрины" — самого разрушительного урагана в истории США, который произошел в 2005 году. Ранее издание Newsweek со ссылкой на исследование климатологов сообщило, что сверхмощный ураган "Милтон", приближающийся к американскому штату Флорида, может достичь по силе пока не существующей шестой категории, на необходимости введения которой настаивают некоторые эксперты. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит три метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.
https://ria.ru/20241009/florida-1977086668.html
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в мире, флорида, сша, россия, роман вильфанд, джо байден, гидрометцентр
В мире, Флорида, США, Россия, Роман Вильфанд, Джо Байден, Гидрометцентр
Мощность "Милтона" почти вдвое превысит максимальную шкалу, заявил Вильфанд

Вильфанд: мощь циклона "Милтон" по расчетам почти вдвое превысит ураганный ветер

© Фото : National Oceanic and Atmospheric AdministrationУраган "Милтон", приближающийся к побережью американского штата Флорида. Спутниковый снимок
Ураган Милтон, приближающийся к побережью американского штата Флорида. Спутниковый снимок - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : National Oceanic and Atmospheric Administration
Ураган "Милтон", приближающийся к побережью американского штата Флорида. Спутниковый снимок
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Мощность тропического циклона "Милтон" почти вдвое превысит ураганный ветер, начинающийся от 33 метров в секунду, который относят к наивысшей, пятой шкале циклонов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Мощь его колоссальная. По расчетам, он превысит ураганный ветер почти в два раза", — сказал Вильфанд.
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Синоптик пояснил, что тропические циклоны по силе делятся на пять степеней. Наивысшая шкала — ураган, когда скорость ветра достигает 33 метров в секунду и более.
По словам Вильфанда, надвигающийся на Флориду тропический циклон "Милтон" мощнее "Катрины" — самого разрушительного урагана в истории США, который произошел в 2005 году.
Ранее издание Newsweek со ссылкой на исследование климатологов сообщило, что сверхмощный ураган "Милтон", приближающийся к американскому штату Флорида, может достичь по силе пока не существующей шестой категории, на необходимости введения которой настаивают некоторые эксперты.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит три метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.
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В миреФлоридаСШАРоссияРоман ВильфандДжо БайденГидрометцентр
 
 
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