https://ria.ru/20241009/milton-1977178628.html

Мощность "Милтона" почти вдвое превысит максимальную шкалу, заявил Вильфанд

Мощность "Милтона" почти вдвое превысит максимальную шкалу, заявил Вильфанд - РИА Новости, 09.10.2024

Мощность "Милтона" почти вдвое превысит максимальную шкалу, заявил Вильфанд

Мощность тропического циклона "Милтон" почти вдвое превысит ураганный ветер, начинающийся от 33 метров в секунду, который относят к наивысшей, пятой шкале... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T13:27

2024-10-09T13:27

2024-10-09T23:00

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Мощность тропического циклона "Милтон" почти вдвое превысит ураганный ветер, начинающийся от 33 метров в секунду, который относят к наивысшей, пятой шкале циклонов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Мощь его колоссальная. По расчетам, он превысит ураганный ветер почти в два раза", — сказал Вильфанд. Синоптик пояснил, что тропические циклоны по силе делятся на пять степеней. Наивысшая шкала — ураган, когда скорость ветра достигает 33 метров в секунду и более. По словам Вильфанда, надвигающийся на Флориду тропический циклон "Милтон" мощнее "Катрины" — самого разрушительного урагана в истории США, который произошел в 2005 году. Ранее издание Newsweek со ссылкой на исследование климатологов сообщило, что сверхмощный ураган "Милтон", приближающийся к американскому штату Флорида, может достичь по силе пока не существующей шестой категории, на необходимости введения которой настаивают некоторые эксперты. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит три метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.

https://ria.ru/20241009/florida-1977086668.html

https://ria.ru/20241009/uragan-1977150121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, флорида, сша, россия, роман вильфанд, джо байден, гидрометцентр