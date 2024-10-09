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Россия располагает результатами расследования по "Севпотокам", заявил МИД - РИА Новости, 09.10.2024
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16:33 09.10.2024 (обновлено: 17:28 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/mid-1977243556.html
Россия располагает результатами расследования по "Севпотокам", заявил МИД
Россия располагает результатами расследования по "Севпотокам", заявил МИД - РИА Новости, 09.10.2024
Россия располагает результатами расследования по "Севпотокам", заявил МИД
Россия располагает результатами собственного расследования по взрывам на "Северных потоках", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:33
2024-10-09T17:28
россия
европа
германия
мария захарова
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия располагает результатами собственного расследования по взрывам на "Северных потоках", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. "Мы свое расследование ведем, соответствующие данные, о которых говорят представители российских госорганов, в частности господин (директор СВР Сергей. — Прим. ред.) Нарышкин, у нас имеются, фактологическая база под них тоже существует, как этим всем распорядиться &lt;...&gt;, как я уже говорила, будем исходить из целесообразности и развивающейся ситуации", — сказала она.В конце сентября дипломат сообщила о предъявлении досудебных претензий Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с расследованием терактов на "Северных потоках". Она напомнила, что Москва не раз направляла в европейские страны запросы о правовой помощи, но их отклоняли под надуманными предлогами или вовсе без объяснения причин. Если вопрос не удастся решить на досудебной стадии, Россия намерена обратиться в Международный суд ООН, подчеркнула Захарова.Теракты на "Северных потоках"Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под трубопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие.По данным немецких СМИ, для подготовки диверсий, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Сообщалось, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.По этому делу прокуратура ФРГ выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к теракту группа. Утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара — Светлана и Евгений Успенские.По информации газеты The Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах газопроводов сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. СМИ писало, что ЦРУ требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии, но Залужный его ослушался.
https://ria.ru/20240928/rossija-1975209854.html
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россия, европа, германия, мария захарова, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, сеймур херш, джо байден, сша, авария на "северных потоках", вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), валерий залужный
Россия, Европа, Германия, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Сеймур Херш, Джо Байден, США, Авария на "Северных потоках", Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Валерий Залужный
Россия располагает результатами расследования по "Севпотокам", заявил МИД

Захарова: РФ имеет результаты собственного расследования подрывов "Севпотоков"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия располагает результатами собственного расследования по взрывам на "Северных потоках", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
"Мы свое расследование ведем, соответствующие данные, о которых говорят представители российских госорганов, в частности господин (директор СВР Сергей. — Прим. ред.) Нарышкин, у нас имеются, фактологическая база под них тоже существует, как этим всем распорядиться <...>, как я уже говорила, будем исходить из целесообразности и развивающейся ситуации", — сказала она.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Новым странам могут предъявить досудебные претензии по "Северным потокам"
28 сентября, 09:03
В конце сентября дипломат сообщила о предъявлении досудебных претензий Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с расследованием терактов на "Северных потоках". Она напомнила, что Москва не раз направляла в европейские страны запросы о правовой помощи, но их отклоняли под надуманными предлогами или вовсе без объяснения причин.
Если вопрос не удастся решить на досудебной стадии, Россия намерена обратиться в Международный суд ООН, подчеркнула Захарова.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
"Северные потоки" стоит восстановить, заявил немецкий депутат
30 сентября, 08:02

Теракты на "Северных потоках"

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под трубопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Дуда отверг обвинения в сговоре с Зеленским о терактах на "Севпотоках"
1 сентября, 21:21
По данным немецких СМИ, для подготовки диверсий, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Сообщалось, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.
По этому делу прокуратура ФРГ выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к теракту группа. Утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара — Светлана и Евгений Успенские.
По информации газеты The Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах газопроводов сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. СМИ писало, что ЦРУ требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии, но Залужный его ослушался.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Американцы и немцы топят Киев в четыре руки
16 августа, 08:00
 
РоссияЕвропаГерманияМария ЗахароваДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Генеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Сеймур ХершДжо БайденСШААвария на "Северных потоках"Вооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Валерий Залужный
 
 
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