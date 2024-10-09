В МИД назвали новые антироссийские санкции ЕС нелегитимными
МИД: новые санкции ЕС против России являются нелегитимным режимом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Очередной санкционный режим Европейского союза против России является нелегитимным и подчеркивает, что Брюссель давно утратил самостоятельность, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Это очередной нелегитимный с точки зрения международного права санкционный режим, он направлен против российских физических и юридических лиц, которые якобы ответственны за дестабилизацию или дестабилизирующие действия где-то за границей. Написанная формулировка могла быть любой, мы видим, что им повода уже особо и не требуется для введения санкций", - сказала Захарова, комментируя утверждение Советом Евросоюза нового режима санкций против РФ за якобы дестабилизирующие действия за рубежом.
Она подчеркнула, что Брюссель уже давно утратил самостоятельность своей политики, в том числе санкционной, и действует в фарватере Вашингтона. При этом, подчеркнула представитель МИД РФ, этот режим не подорвет тенденцию роста российской экономики и не скажется на курсе Москвы.
Совет ЕС во вторник окончательно утвердил новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Сообщалось, что "новые санкционные рамки позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран".
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8 октября, 13:51