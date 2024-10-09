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В МИД назвали новые антироссийские санкции ЕС нелегитимными - РИА Новости, 09.10.2024
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16:09 09.10.2024 (обновлено: 16:24 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/mid-1977236977.html
В МИД назвали новые антироссийские санкции ЕС нелегитимными
В МИД назвали новые антироссийские санкции ЕС нелегитимными - РИА Новости, 09.10.2024
В МИД назвали новые антироссийские санкции ЕС нелегитимными
Очередной санкционный режим Европейского союза против России является нелегитимным и подчеркивает, что Брюссель давно утратил самостоятельность, заявила... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:09
2024-10-09T16:24
россия
брюссель
сша
евросоюз
в мире
вашингтон (штат)
мария захарова
совет евросоюза
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Очередной санкционный режим Европейского союза против России является нелегитимным и подчеркивает, что Брюссель давно утратил самостоятельность, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Это очередной нелегитимный с точки зрения международного права санкционный режим, он направлен против российских физических и юридических лиц, которые якобы ответственны за дестабилизацию или дестабилизирующие действия где-то за границей. Написанная формулировка могла быть любой, мы видим, что им повода уже особо и не требуется для введения санкций", - сказала Захарова, комментируя утверждение Советом Евросоюза нового режима санкций против РФ за якобы дестабилизирующие действия за рубежом.Она подчеркнула, что Брюссель уже давно утратил самостоятельность своей политики, в том числе санкционной, и действует в фарватере Вашингтона. При этом, подчеркнула представитель МИД РФ, этот режим не подорвет тенденцию роста российской экономики и не скажется на курсе Москвы.Совет ЕС во вторник окончательно утвердил новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Сообщалось, что "новые санкционные рамки позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран".
https://ria.ru/20241008/sanktsii-1976970506.html
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россия, брюссель, сша, евросоюз, в мире, вашингтон (штат), мария захарова, совет евросоюза, санкции в отношении россии
Россия, Брюссель, США, Евросоюз, В мире, Вашингтон (штат), Мария Захарова, Совет Евросоюза, Санкции в отношении России
В МИД назвали новые антироссийские санкции ЕС нелегитимными

МИД: новые санкции ЕС против России являются нелегитимным режимом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Очередной санкционный режим Европейского союза против России является нелегитимным и подчеркивает, что Брюссель давно утратил самостоятельность, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Это очередной нелегитимный с точки зрения международного права санкционный режим, он направлен против российских физических и юридических лиц, которые якобы ответственны за дестабилизацию или дестабилизирующие действия где-то за границей. Написанная формулировка могла быть любой, мы видим, что им повода уже особо и не требуется для введения санкций", - сказала Захарова, комментируя утверждение Советом Евросоюза нового режима санкций против РФ за якобы дестабилизирующие действия за рубежом.
Она подчеркнула, что Брюссель уже давно утратил самостоятельность своей политики, в том числе санкционной, и действует в фарватере Вашингтона. При этом, подчеркнула представитель МИД РФ, этот режим не подорвет тенденцию роста российской экономики и не скажется на курсе Москвы.
Совет ЕС во вторник окончательно утвердил новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Сообщалось, что "новые санкционные рамки позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран".
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Эксперт прокомментировал новые санкции против России
8 октября, 13:51
 
РоссияБрюссельСШАЕвросоюзВ миреВашингтон (штат)Мария ЗахароваСовет ЕвросоюзаСанкции в отношении России
 
 
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