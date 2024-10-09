https://ria.ru/20241009/mid-1977236977.html

В МИД назвали новые антироссийские санкции ЕС нелегитимными

В МИД назвали новые антироссийские санкции ЕС нелегитимными - РИА Новости, 09.10.2024

В МИД назвали новые антироссийские санкции ЕС нелегитимными

Очередной санкционный режим Европейского союза против России является нелегитимным и подчеркивает, что Брюссель давно утратил самостоятельность, заявила... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:09

2024-10-09T16:09

2024-10-09T16:24

россия

брюссель

сша

евросоюз

в мире

вашингтон (штат)

мария захарова

совет евросоюза

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Очередной санкционный режим Европейского союза против России является нелегитимным и подчеркивает, что Брюссель давно утратил самостоятельность, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Это очередной нелегитимный с точки зрения международного права санкционный режим, он направлен против российских физических и юридических лиц, которые якобы ответственны за дестабилизацию или дестабилизирующие действия где-то за границей. Написанная формулировка могла быть любой, мы видим, что им повода уже особо и не требуется для введения санкций", - сказала Захарова, комментируя утверждение Советом Евросоюза нового режима санкций против РФ за якобы дестабилизирующие действия за рубежом.Она подчеркнула, что Брюссель уже давно утратил самостоятельность своей политики, в том числе санкционной, и действует в фарватере Вашингтона. При этом, подчеркнула представитель МИД РФ, этот режим не подорвет тенденцию роста российской экономики и не скажется на курсе Москвы.Совет ЕС во вторник окончательно утвердил новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Сообщалось, что "новые санкционные рамки позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран".

https://ria.ru/20241008/sanktsii-1976970506.html

россия

брюссель

сша

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россия, брюссель, сша, евросоюз, в мире, вашингтон (штат), мария захарова, совет евросоюза, санкции в отношении россии