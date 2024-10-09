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В МИД заявили о постепенном затухании темы конфликта на Украине в ООН
В МИД заявили о постепенном затухании темы конфликта на Украине в ООН - РИА Новости, 09.10.2024
В МИД заявили о постепенном затухании темы конфликта на Украине в ООН
Вопрос конфликта на Украине постепенно "затухает" на площадке ООН, российская делегация не услышала ничего нового по этой теме в ходе недели высокого уровня... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:46
2024-10-09T11:46
2024-10-09T12:03
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Вопрос конфликта на Украине постепенно "затухает" на площадке ООН, российская делегация не услышала ничего нового по этой теме в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Украина - затухающая тема. Мы не услышали ничего нового в отношении украинского сюжета. Там был Владимир Зеленский. Были попытки продвигать на встречах и форумах, но ничего нового мы не услышали, как и не услышали реального желания решить проблему", - сказал Вершинин на пресс-конференции, организованной международной медиагруппой "Россия сегодня". По его словам, со стороны западных представителей можно услышать только "ультимативные требования" в адрес России, "но реального ничего не было". "(Есть - ред.) затухание интереса к этой проблеме, которую, конечно, периодически разжигают западные страны в своих корыстных русофобских целях", - заключил Вершинин.
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россия, украина, сергей вершинин, владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон, в мире
Россия, Украина, Сергей Вершинин, Владимир Зеленский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
В МИД заявили о постепенном затухании темы конфликта на Украине в ООН
Замглавы МИД Вершинин: вопрос конфликта на Украине постепенно затухает в ООН