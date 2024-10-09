https://ria.ru/20241009/mid-1977131524.html

В МИД России сделали заявление о ситуации на Ближнем Востоке

В МИД России сделали заявление о ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.10.2024

В МИД России сделали заявление о ситуации на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке балансирует на уровне перехода в масштабную войну, необходимы решения, которые обеспечат безопасность и Израиля, и Палестины, заявил РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T11:09

2024-10-09T11:09

2024-10-09T11:59

ближний восток

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке балансирует на уровне перехода в масштабную войну, необходимы решения, которые обеспечат безопасность и Израиля, и Палестины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Нужно прекращение огня, нужно обеспечение безопасности всех государств, включая Израиль, в этом регионе, но и других государств тоже. Нужна реализация записанного во многочисленных решениях ООН права палестинцев на самоопределение и построение своего независимого государства", - сказал Вершинин в пресс-центре "Россия сегодня".Он добавил, что без этих шагов "сделать ничего не удастся"."По большому счету, мы с вами по существу балансируем где-то на уровне перехода в большую масштабную региональную войну", - подчеркнул Вершинин.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

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ближний восток, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, россия, израиль, хамас, сергей вершинин, в мире