https://ria.ru/20241009/mid-1977074844.html

МИД Сирии назвал израильский удар по Дамаску продолжением геноцида

МИД Сирии назвал израильский удар по Дамаску продолжением геноцида - РИА Новости, 09.10.2024

МИД Сирии назвал израильский удар по Дамаску продолжением геноцида

Атака израильской авиации по жилому дому в Дамаске является "чудовищным" преступлением и продолжением "геноцида" палестинского и ливанского народов, сообщается... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T00:14

2024-10-09T00:14

2024-10-09T00:19

в мире

дамаск (город)

сирия

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977062592_122:0:1159:583_1920x0_80_0_0_38d36bc2e8f4c2f7d4104c0c884733e8.jpg

БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Атака израильской авиации по жилому дому в Дамаске является "чудовищным" преступлением и продолжением "геноцида" палестинского и ливанского народов, сообщается в заявлении МИД Сирии. Ранее министерство обороны Сирии заявило, что израильская авиация нанесла три удара по зданию в густонаселенном районе Дамаска - Маззе, в результате чего погибли семь мирных граждан, включая женщин и детей, и 11 получили ранения. "Сирия решительно осуждает это чудовищное преступление в отношении мирных граждан, которое является продолжением преступного геноцида, который происходит в отношении палестинцев и ливанцев", - написано в заявлении. Сирийское внешнеполитическое ведомство в очередной раз призвало международное сообщество предпринять меры, чтобы пресечь военные преступления Израиля в регионе.

https://ria.ru/20241008/livan-1977051099.html

дамаск (город)

сирия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дамаск (город), сирия, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024