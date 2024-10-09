https://ria.ru/20241009/mid-1977074844.html
МИД Сирии назвал израильский удар по Дамаску продолжением геноцида
МИД Сирии назвал израильский удар по Дамаску продолжением геноцида - РИА Новости, 09.10.2024
МИД Сирии назвал израильский удар по Дамаску продолжением геноцида
Атака израильской авиации по жилому дому в Дамаске является "чудовищным" преступлением и продолжением "геноцида" палестинского и ливанского народов, сообщается... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T00:14
2024-10-09T00:14
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БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Атака израильской авиации по жилому дому в Дамаске является "чудовищным" преступлением и продолжением "геноцида" палестинского и ливанского народов, сообщается в заявлении МИД Сирии. Ранее министерство обороны Сирии заявило, что израильская авиация нанесла три удара по зданию в густонаселенном районе Дамаска - Маззе, в результате чего погибли семь мирных граждан, включая женщин и детей, и 11 получили ранения. "Сирия решительно осуждает это чудовищное преступление в отношении мирных граждан, которое является продолжением преступного геноцида, который происходит в отношении палестинцев и ливанцев", - написано в заявлении. Сирийское внешнеполитическое ведомство в очередной раз призвало международное сообщество предпринять меры, чтобы пресечь военные преступления Израиля в регионе.
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в мире, дамаск (город), сирия, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Дамаск (город), Сирия, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
МИД Сирии назвал израильский удар по Дамаску продолжением геноцида
МИД Сирии: удар Израиля по Дамаску стал продолжением геноцида на Ближнем Востоке
БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Атака израильской авиации по жилому дому в Дамаске является "чудовищным" преступлением и продолжением "геноцида" палестинского и ливанского народов, сообщается в заявлении МИД Сирии.
Ранее министерство обороны Сирии заявило, что израильская авиация нанесла три удара по зданию в густонаселенном районе Дамаска - Маззе, в результате чего погибли семь мирных граждан, включая женщин и детей, и 11 получили ранения.
"Сирия решительно осуждает это чудовищное преступление в отношении мирных граждан, которое является продолжением преступного геноцида, который происходит в отношении палестинцев и ливанцев", - написано в заявлении.
Сирийское внешнеполитическое ведомство в очередной раз призвало международное сообщество предпринять меры, чтобы пресечь военные преступления Израиля
в регионе.