https://ria.ru/20241009/mchs-1977307246.html

Крупный пожар на рынке в Ногинске полностью потушили

Крупный пожар на рынке в Ногинске полностью потушили - РИА Новости, 09.10.2024

Крупный пожар на рынке в Ногинске полностью потушили

Пожар на Центральном рынке в подмосковном Ногинске полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T23:44

2024-10-09T23:44

2024-10-09T23:54

ногинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пожар на Центральном рынке в подмосковном Ногинске полностью ликвидирован, сообщает МЧС России.Здание Центрального рынка загорелось днем в среду, огонь распространился по всей площади - на 3 тысячи "квадратов". Позднее сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем."Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Ногинске", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Пострадавших в результате пожара на рынке, по предварительной информации, нет.

https://ria.ru/20241009/pozhar--1977304774.html

ногинск

россия

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2024

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ногинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)