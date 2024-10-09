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Крупный пожар на рынке в Ногинске полностью потушили
Крупный пожар на рынке в Ногинске полностью потушили - РИА Новости, 09.10.2024
Крупный пожар на рынке в Ногинске полностью потушили
Пожар на Центральном рынке в подмосковном Ногинске полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T23:44
2024-10-09T23:44
2024-10-09T23:54
ногинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пожар на Центральном рынке в подмосковном Ногинске полностью ликвидирован, сообщает МЧС России.Здание Центрального рынка загорелось днем в среду, огонь распространился по всей площади - на 3 тысячи "квадратов". Позднее сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем."Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Ногинске", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Пострадавших в результате пожара на рынке, по предварительной информации, нет.
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ногинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ногинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крупный пожар на рынке в Ногинске полностью потушили
МЧС: крупный пожар на рынке в подмосковном Ногинске полностью потушили
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пожар на Центральном рынке в подмосковном Ногинске полностью ликвидирован, сообщает МЧС России.
Здание Центрального рынка загорелось днем в среду, огонь распространился по всей площади - на 3 тысячи "квадратов". Позднее сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем.
"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Ногинске", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Пострадавших в результате пожара на рынке, по предварительной информации, нет.