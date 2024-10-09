"Исчезла маркировка". На Западе заметили странную деталь в действиях НАТО
Малинен: НАТО переживает сложный период в своей истории
© AP Photo / Harry NakosНовый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
© AP Photo / Harry Nakos
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. НАТО находится в тяжелейшей ситуации в своей истории, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.
"Ситуация, в которой оказалась НАТО, является сложной до глубины души. <...> Единство альянса исчезло. Почти исчезла маркировка "Оборонный альянс", — выразил мнение эксперт.
Генсек НАТО сделал неоднозначное заявление об Украине
8 октября, 19:57
Он также отметил, что у НАТО больше нет уверенности в том, что Россию можно победить на поле боя.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об увеличении рисков военного столкновения России и НАТО. По его словам, это связано не с личностью нового генсекретаря, а с курсом НАТО в целом, где радикалы во главе с англосаксами последовательно продвигали установку на конфронтацию с Россией. НАТО развязало и ведет против России гибридную войну, в которой основным расходным материалом являются украинцы. Страны альянса поставляют режиму Зеленского все более дальнобойные вооружения, направляют своих консультантов, участвуют в планировании операций, обеспечивают разведданными, отметил дипломат.