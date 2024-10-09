https://ria.ru/20241009/malinen-1977087551.html

"Исчезла маркировка". На Западе заметили странную деталь в действиях НАТО

"Исчезла маркировка". На Западе заметили странную деталь в действиях НАТО - РИА Новости, 09.10.2024

"Исчезла маркировка". На Западе заметили странную деталь в действиях НАТО

НАТО находится в тяжелейшей ситуации в своей истории, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T07:18

2024-10-09T07:18

2024-10-09T11:11

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. НАТО находится в тяжелейшей ситуации в своей истории, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X. "Ситуация, в которой оказалась НАТО, является сложной до глубины души. <...> Единство альянса исчезло. Почти исчезла маркировка "Оборонный альянс", — выразил мнение эксперт.Он также отметил, что у НАТО больше нет уверенности в том, что Россию можно победить на поле боя.Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об увеличении рисков военного столкновения России и НАТО. По его словам, это связано не с личностью нового генсекретаря, а с курсом НАТО в целом, где радикалы во главе с англосаксами последовательно продвигали установку на конфронтацию с Россией. НАТО развязало и ведет против России гибридную войну, в которой основным расходным материалом являются украинцы. Страны альянса поставляют режиму Зеленского все более дальнобойные вооружения, направляют своих консультантов, участвуют в планировании операций, обеспечивают разведданными, отметил дипломат.

https://ria.ru/20241008/nato-1977058116.html

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