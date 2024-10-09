https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977224956.html

Лукашенко: Белоруссия и Россия стоят в авангарде борьбы за справедливый мир

Лукашенко: Белоруссия и Россия стоят в авангарде борьбы за справедливый мир - РИА Новости, 09.10.2024

Лукашенко: Белоруссия и Россия стоят в авангарде борьбы за справедливый мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что союз Белоруссии и России стоит в авангарде борьбы за справедливый мир. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:25

2024-10-09T15:25

2024-10-09T17:16

белоруссия

россия

в мире

александр лукашенко

владимир путин

союзное государство

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что союз Белоруссии и России стоит в авангарде борьбы за справедливый мир.В среду в Кремле российский президент Владимир Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Этот орден - высшая государственная награда Российской Федерации."Успешно развивается наше уникальное интеграционное объединение, которое мы строим, - Союзное государство. Сегодня мы вместе ведем борьбу за справедливый мир. И союз Беларуси и России стоит в авангарде этой жестокой и очень серьезной борьбы", - сказал Лукашенко во время церемонии награждения в Кремле.Он отметил, что Белоруссия и Россия за последние годы смогли значительно укрепить экономические, духовные и культурные связи, которые предки налаживали столетиями.Глава белорусского государства подчеркнул, что альтернативы такому курсу в условиях обостренной, накаляющейся международной обстановки нет."При этом Союзное государство вполне может быть образцом новых равноправных отношений", - подчеркнул Лукашенко.Белоруссия и Россия не потеряли общее Отечество, на пространстве которого волею судеб существуют два государства, они могут быть образцом для выстраивания отношений для любых государств, заключил он.

https://ria.ru/20241009/belorussiya-1977223908.html

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белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко, владимир путин