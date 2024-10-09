https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977224956.html
Лукашенко: Белоруссия и Россия стоят в авангарде борьбы за справедливый мир
Лукашенко: Белоруссия и Россия стоят в авангарде борьбы за справедливый мир - РИА Новости, 09.10.2024
Лукашенко: Белоруссия и Россия стоят в авангарде борьбы за справедливый мир
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что союз Белоруссии и России стоит в авангарде борьбы за справедливый мир. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:25
2024-10-09T15:25
2024-10-09T17:16
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что союз Белоруссии и России стоит в авангарде борьбы за справедливый мир.В среду в Кремле российский президент Владимир Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Этот орден - высшая государственная награда Российской Федерации."Успешно развивается наше уникальное интеграционное объединение, которое мы строим, - Союзное государство. Сегодня мы вместе ведем борьбу за справедливый мир. И союз Беларуси и России стоит в авангарде этой жестокой и очень серьезной борьбы", - сказал Лукашенко во время церемонии награждения в Кремле.Он отметил, что Белоруссия и Россия за последние годы смогли значительно укрепить экономические, духовные и культурные связи, которые предки налаживали столетиями.Глава белорусского государства подчеркнул, что альтернативы такому курсу в условиях обостренной, накаляющейся международной обстановки нет."При этом Союзное государство вполне может быть образцом новых равноправных отношений", - подчеркнул Лукашенко.Белоруссия и Россия не потеряли общее Отечество, на пространстве которого волею судеб существуют два государства, они могут быть образцом для выстраивания отношений для любых государств, заключил он.
https://ria.ru/20241009/belorussiya-1977223908.html
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белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко, владимир путин
Белоруссия, Россия, В мире, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Союзное государство
Лукашенко: Белоруссия и Россия стоят в авангарде борьбы за справедливый мир
Лукашенко: союз Белоруссии и России стоит в авангарде борьбы за справедливый мир
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что союз Белоруссии и России стоит в авангарде борьбы за справедливый мир.
В среду в Кремле российский президент Владимир Путин
наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Этот орден - высшая государственная награда Российской Федерации.
"Успешно развивается наше уникальное интеграционное объединение, которое мы строим, - Союзное государство. Сегодня мы вместе ведем борьбу за справедливый мир. И союз Беларуси и России стоит в авангарде этой жестокой и очень серьезной борьбы", - сказал Лукашенко во время церемонии награждения в Кремле.
Он отметил, что Белоруссия и Россия за последние годы смогли значительно укрепить экономические, духовные и культурные связи, которые предки налаживали столетиями.
Глава белорусского государства подчеркнул, что альтернативы такому курсу в условиях обостренной, накаляющейся международной обстановки нет.
"При этом Союзное государство вполне может быть образцом новых равноправных отношений", - подчеркнул Лукашенко.
Белоруссия и Россия не потеряли общее Отечество, на пространстве которого волею судеб существуют два государства, они могут быть образцом для выстраивания отношений для любых государств, заключил он.