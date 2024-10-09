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Лукашенко: Белоруссия и Россия стоят в авангарде борьбы за справедливый мир - РИА Новости, 09.10.2024
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Союзное государство
 
15:25 09.10.2024 (обновлено: 17:16 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977224956.html
Лукашенко: Белоруссия и Россия стоят в авангарде борьбы за справедливый мир
Лукашенко: Белоруссия и Россия стоят в авангарде борьбы за справедливый мир - РИА Новости, 09.10.2024
Лукашенко: Белоруссия и Россия стоят в авангарде борьбы за справедливый мир
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что союз Белоруссии и России стоит в авангарде борьбы за справедливый мир. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:25
2024-10-09T17:16
белоруссия
россия
в мире
александр лукашенко
владимир путин
союзное государство
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что союз Белоруссии и России стоит в авангарде борьбы за справедливый мир.В среду в Кремле российский президент Владимир Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Этот орден - высшая государственная награда Российской Федерации."Успешно развивается наше уникальное интеграционное объединение, которое мы строим, - Союзное государство. Сегодня мы вместе ведем борьбу за справедливый мир. И союз Беларуси и России стоит в авангарде этой жестокой и очень серьезной борьбы", - сказал Лукашенко во время церемонии награждения в Кремле.Он отметил, что Белоруссия и Россия за последние годы смогли значительно укрепить экономические, духовные и культурные связи, которые предки налаживали столетиями.Глава белорусского государства подчеркнул, что альтернативы такому курсу в условиях обостренной, накаляющейся международной обстановки нет."При этом Союзное государство вполне может быть образцом новых равноправных отношений", - подчеркнул Лукашенко.Белоруссия и Россия не потеряли общее Отечество, на пространстве которого волею судеб существуют два государства, они могут быть образцом для выстраивания отношений для любых государств, заключил он.
https://ria.ru/20241009/belorussiya-1977223908.html
https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977223315.html
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белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко, владимир путин
Белоруссия, Россия, В мире, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Союзное государство
Лукашенко: Белоруссия и Россия стоят в авангарде борьбы за справедливый мир

Лукашенко: союз Белоруссии и России стоит в авангарде борьбы за справедливый мир

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин и Александр Лукашенко
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что союз Белоруссии и России стоит в авангарде борьбы за справедливый мир.
В среду в Кремле российский президент Владимир Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Этот орден - высшая государственная награда Российской Федерации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Лукашенко назвал Белоруссию надежным союзником России
Вчера, 15:21
"Успешно развивается наше уникальное интеграционное объединение, которое мы строим, - Союзное государство. Сегодня мы вместе ведем борьбу за справедливый мир. И союз Беларуси и России стоит в авангарде этой жестокой и очень серьезной борьбы", - сказал Лукашенко во время церемонии награждения в Кремле.
Он отметил, что Белоруссия и Россия за последние годы смогли значительно укрепить экономические, духовные и культурные связи, которые предки налаживали столетиями.
Глава белорусского государства подчеркнул, что альтернативы такому курсу в условиях обостренной, накаляющейся международной обстановки нет.
"При этом Союзное государство вполне может быть образцом новых равноправных отношений", - подчеркнул Лукашенко.
Белоруссия и Россия не потеряли общее Отечество, на пространстве которого волею судеб существуют два государства, они могут быть образцом для выстраивания отношений для любых государств, заключил он.
Президент РФ Владимир Путин вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрей Первозванного во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Лукашенко рассказал, что роднит Белоруссию с Россией
Вчера, 15:20
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияВ миреАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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