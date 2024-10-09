https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977223315.html

Лукашенко рассказал, что роднит Белоруссию с Россией

Лукашенко рассказал, что роднит Белоруссию с Россией - РИА Новости, 09.10.2024

Лукашенко рассказал, что роднит Белоруссию с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского президента Владимира Путина за награждение орденом Святого апостола Андрея Первозванного и... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:20

2024-10-09T15:20

2024-10-09T17:17

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

союзное государство

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского президента Владимира Путина за награждение орденом Святого апостола Андрея Первозванного и заявил, что считает эту награду признанием заслуг всего белорусского народа по укреплению единства с РФ."Благодарю вас за высокую награду, рассматриваю ее как признание заслуг всего белорусского народа, последовательно укрепляющего единство с нашей братской Россией", - сказал белорусский президент во время церемонии награждения.Лукашенко отметил, что между странами и президентами сложились очень добрые, тесные дружеские отношения. "Я этим очень дорожу. Слава богу, что мы вышли на такой уровень отношений", - сказал он."Для нашей страны Россия всегда была и будет больше, чем соседнее государство. У нас одни исторические корни, одни традиции, ценности, которые переплетены бесконечным числом обычных человеческих отношений. И вообще, мы, белорусы, украинцы, россияне, произрастаем от одного корня – наше древо происходит от одного корня", - сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что главное достижение двух стран заключается в том, что они сохранили этот общий базис, который лежит в основе огромного потенциала двустороннего сотрудничества. "У нас есть фундамент, на основе которого можем выстраивать еще более глубокие отношения между нашими государствами", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977226447.html

https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977224956.html

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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин