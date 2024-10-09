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Лукашенко рассказал, что роднит Белоруссию с Россией - РИА Новости, 09.10.2024
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Союзное государство
 
15:20 09.10.2024 (обновлено: 17:17 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977223315.html
Лукашенко рассказал, что роднит Белоруссию с Россией
Лукашенко рассказал, что роднит Белоруссию с Россией - РИА Новости, 09.10.2024
Лукашенко рассказал, что роднит Белоруссию с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского президента Владимира Путина за награждение орденом Святого апостола Андрея Первозванного и... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:20
2024-10-09T17:17
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
союзное государство
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского президента Владимира Путина за награждение орденом Святого апостола Андрея Первозванного и заявил, что считает эту награду признанием заслуг всего белорусского народа по укреплению единства с РФ."Благодарю вас за высокую награду, рассматриваю ее как признание заслуг всего белорусского народа, последовательно укрепляющего единство с нашей братской Россией", - сказал белорусский президент во время церемонии награждения.Лукашенко отметил, что между странами и президентами сложились очень добрые, тесные дружеские отношения. "Я этим очень дорожу. Слава богу, что мы вышли на такой уровень отношений", - сказал он."Для нашей страны Россия всегда была и будет больше, чем соседнее государство. У нас одни исторические корни, одни традиции, ценности, которые переплетены бесконечным числом обычных человеческих отношений. И вообще, мы, белорусы, украинцы, россияне, произрастаем от одного корня – наше древо происходит от одного корня", - сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что главное достижение двух стран заключается в том, что они сохранили этот общий базис, который лежит в основе огромного потенциала двустороннего сотрудничества. "У нас есть фундамент, на основе которого можем выстраивать еще более глубокие отношения между нашими государствами", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977226447.html
https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977224956.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Союзное государство
Лукашенко рассказал, что роднит Белоруссию с Россией

Лукашенко: у нас одни исторические корни, одни традиции и ценности

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент РФ Владимир Путин вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрей Первозванного во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрей Первозванного во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент РФ Владимир Путин вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрей Первозванного во время встречи в Кремле
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского президента Владимира Путина за награждение орденом Святого апостола Андрея Первозванного и заявил, что считает эту награду признанием заслуг всего белорусского народа по укреплению единства с РФ.
"Благодарю вас за высокую награду, рассматриваю ее как признание заслуг всего белорусского народа, последовательно укрепляющего единство с нашей братской Россией", - сказал белорусский президент во время церемонии награждения.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Лукашенко пожелал Путину новых больших побед
Вчера, 15:29
Лукашенко отметил, что между странами и президентами сложились очень добрые, тесные дружеские отношения. "Я этим очень дорожу. Слава богу, что мы вышли на такой уровень отношений", - сказал он.
"Для нашей страны Россия всегда была и будет больше, чем соседнее государство. У нас одни исторические корни, одни традиции, ценности, которые переплетены бесконечным числом обычных человеческих отношений. И вообще, мы, белорусы, украинцы, россияне, произрастаем от одного корня – наше древо происходит от одного корня", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что главное достижение двух стран заключается в том, что они сохранили этот общий базис, который лежит в основе огромного потенциала двустороннего сотрудничества. "У нас есть фундамент, на основе которого можем выстраивать еще более глубокие отношения между нашими государствами", - подчеркнул Лукашенко.
Владимир Путин и Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Лукашенко: Белоруссия и Россия стоят в авангарде борьбы за справедливый мир
Вчера, 15:25
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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