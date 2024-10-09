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Лукашенко рассказал, что хочет обсудить с Путиным - РИА Новости, 09.10.2024
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14:15 09.10.2024 (обновлено: 14:48 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977197765.html
Лукашенко рассказал, что хочет обсудить с Путиным
Лукашенко рассказал, что хочет обсудить с Путиным - РИА Новости, 09.10.2024
Лукашенко рассказал, что хочет обсудить с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен в среду обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным 2-3 вопроса, по которым надо поставить... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:15
2024-10-09T14:48
политика
александр лукашенко
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен в среду обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным 2-3 вопроса, по которым надо поставить точки над "i"."Я полагаю, что у нас совсем немного вопросов – 2-3 вопроса, которые мы сегодня обсудим с вами. Да и надо поставить точки над "i" в этих вопросах и двигаться дальше в наших отношениях", - сказал Лукашенко в среду в Москве во время встречи с президентом России .Глава белорусского государства отметил, что мир меняется бешеными темпами, появляются новые угрозы и новые возможности, в том числе появляются вопросы, которые надо решать двум странам.По словам Лукашенко, обычно в повестке его переговоров с Путиным половину времени занимает обсуждение внутренних дел, вопросов благосостояния граждан двух стран и вопросов безопасности.Он также отметил, что ранее стороны договорились об усилении промышленной кооперации по многим направлениям и сейчас реализуют эти планы.
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политика, александр лукашенко, россия, владимир путин, белоруссия
Политика, Александр Лукашенко, Россия, Владимир Путин, Белоруссия
Лукашенко рассказал, что хочет обсудить с Путиным

Лукашенко: обсудим с Путиным 2-3 вопроса, и можно двигаться дальше

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен в среду обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным 2-3 вопроса, по которым надо поставить точки над "i".
«
"Я полагаю, что у нас совсем немного вопросов – 2-3 вопроса, которые мы сегодня обсудим с вами. Да и надо поставить точки над "i" в этих вопросах и двигаться дальше в наших отношениях", - сказал Лукашенко в среду в Москве во время встречи с президентом России .
Глава белорусского государства отметил, что мир меняется бешеными темпами, появляются новые угрозы и новые возможности, в том числе появляются вопросы, которые надо решать двум странам.
По словам Лукашенко, обычно в повестке его переговоров с Путиным половину времени занимает обсуждение внутренних дел, вопросов благосостояния граждан двух стран и вопросов безопасности.
Он также отметил, что ранее стороны договорились об усилении промышленной кооперации по многим направлениям и сейчас реализуют эти планы.
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ПолитикаАлександр ЛукашенкоРоссияВладимир ПутинБелоруссия
 
 
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